Dan Houser enthüllt neue Projekte von Absurd Ventures auf der LA Comic Con 2025

Dan Houser, der Mitbegründer von Rockstar Games und Hauptautor von Grand Theft Auto und Red Dead Redemption, hat im Rahmen der LA Comic Con 2025 seine erste Video-Interview geführt. Diese Veranstaltung war ein historischer Moment für Fans von Rockstar Games und wurde sowohl live vor Ort als auch weltweit per Livestream übertragen. Dabei gewährte Houser interessante Einblicke in seine bisherigen und zukünftigen Projekte.

Dan Housers Rückblick auf Grand Theft Auto

Was hat Dan Houser über seine Arbeit an der Grand Theft Auto-Reihe verraten? In einem besonderen Interview mit IGN’s Ryan McCaffrey sprach Houser darüber, dass er es als Privileg empfindet, an einem solch monumentalen Projekt wie GTA beteiligt gewesen zu sein. Er schrieb die letzten 10 oder 11 Teile der Serie und ist der Meinung, dass die Welt genug GTA von ihm gesehen hat. „Die Spiele erzählen immer neue Geschichten“, betonte er.

Houser erinnerte sich auch an die frühen Anfänge, als Take-Two, der Publisher, finanzielle Schwierigkeiten hatte, und GTA III von der Presse zunächst unterschätzt wurde. Dennoch fand das Spiel schnell eine begeisterte Anhängerschaft, und die Nachfrage überstieg die Produktionskapazitäten: „Wir konnten das Spiel nicht schnell genug produzieren. Es hörte einfach nie auf zu laufen“, sagte Houser.

Neue Projekte bei Absurd Ventures

Welche neuen Projekte entwickelt Dan Houser mit Absurd Ventures? Nach seinem Ausscheiden bei Rockstar Games im Jahr 2020 gründete Houser 2021 Absurd Ventures, um neue kreative Wege zu beschreiten. Auf der LA Comic Con gab er einen exklusiven Einblick in „American Caper“, eine neue IP, die durch eine Comicbuchreihe eingeführt wird. Diese soll im November 2025 erscheinen und erzählt die Geschichte einer Gruppe krimineller Außenseiter aus einer neuen Perspektive.

Zusätzlich arbeitet Houser an weiteren Spielen, darunter „Absurdaverse“, ein Open-World-Komödiespiel, und „A Better Paradise“, ein dystopisches 3rd-Person-Tragödie. Beide Projekte befinden sich noch in einem sehr frühen Produktionsstadium. Houser beschrieb die Herausforderung und Aufregung, an etwas völlig Neuem zu arbeiten.

Absurd Ventures: Ein neuer kreativer Horizont

Wie positioniert sich Absurd Ventures im Unterhaltungssektor? Absurd Ventures, mit Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, hat sich das Ziel gesetzt, neue Universen in verschiedenen Medien zu schaffen. Dazu gehören Videospiele, Comics, Bücher und mehr. Die Firma hat bereits ehemalige Rockstar-Mitarbeiter wie Lazlow Jones und Michael Unsworth für Schlüsselpositionen gewinnen können.

Im Januar 2025 enthüllte das Unternehmen das „Absurdaverse“, eine neue Welt mit Animationen und einem storygetriebenen Abenteuer. Diese Projekte zeigen, dass Houser und sein Team bereit sind, innovative und spannende Inhalte zu liefern, die über die Grenzen traditioneller Videospiele hinausgehen.

