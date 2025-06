Cyberpunk: Edgerunners – Kommt auf der Anime Expo 2025 eine neue Staffel?

Die Anime-Welt von Cyberpunk wird diesen Sommer möglicherweise wiederbelebt, da Cyberpunk: Edgerunners für die diesjährige Anime Expo in Los Angeles eine bedeutende Ankündigung plant. Während der Anime ursprünglich als eigenständige Serie konzipiert war, deutet ein jüngster Social-Media-Beitrag darauf hin, dass eine große Überraschung auf uns zukommen könnte.

Cyberpunk: Edgerunners, die erfolgreiche Netflix-Serie, die auf dem Videospiel Cyberpunk 2077 basiert, hat die Fans mit ihrem einzigartigen Ansatz und der beeindruckenden Erzählweise begeistert. Der Anime, der von Studio TRIGGER produziert wurde, erhielt viel Lob für seine Charakterentwicklung und das Worldbuilding, was viele dazu veranlasst, auf eine Fortsetzung zu hoffen.

Was könnte auf der Anime Expo enthüllt werden?

Welche Hinweise gibt es auf eine Fortsetzung von Edgerunners? In einem überraschenden Tweet wurde bestätigt, dass Cyberpunk: Edgerunners auf der Anime Expo vom 3. bis 6. Juli 2025 vertreten sein wird. Der Tweet verspricht einen bevorstehenden „Datenabwurf“, was viele Fans vermuten lässt, dass eine Fortsetzung des Anime in Arbeit sein könnte. Da die Ankündigung auf einer Anime-Veranstaltung und nicht auf einem Gaming-Event erfolgt, könnte dies bedeuten, dass die Geschichte von Night City im Anime-Format fortgesetzt wird.

Die Anime Expo, Nordamerikas größte Anime- und Manga-Convention, zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Sie bietet eine Plattform für größere Bekanntgaben und Enthüllungen in der Anime-Welt, und die Präsenz von Cyberpunk: Edgerunners bei diesem Event ist daher besonders vielversprechend.

Wie könnte eine Fortsetzung aussehen?

Welche neuen Geschichten könnten in Night City erzählt werden? Trotz des Erfolgs der ersten Staffel stellt sich die Frage, wie eine Fortsetzung aussehen könnte, da der Protagonist David Martinez am Ende der ersten Staffel starb. Lucy, die überlebende Hauptfigur, könnte im Mittelpunkt einer neuen Serie stehen, da ihr Traum, den Mond zu erreichen, bereits in der ersten Staffel thematisiert wurde. Es gibt jedoch zahlreiche unerschlossene Charaktere und Geschichten in der technologisch fortgeschrittenen Stadt, die erkundet werden könnten.

Die Animation von Studio TRIGGER hat viel zu dem Erfolg von Edgerunners beigetragen. Bekannt für andere renommierte Serien wie Kill la Kill und Promare, könnte das Studio erneut seine Magie in Night City entfalten, sollten sie sich entscheiden, an einer Fortsetzung zu arbeiten.

Die Zukunft von Cyberpunk im Gaming

Was plant CD Projekt Red für Cyberpunk? CD Projekt Red hat bereits Pläne bestätigt, in die Welt von Cyberpunk mit einer Fortsetzung des Spiels Cyberpunk 2077 zurückzukehren, das sich derzeit in der Vorproduktion befindet. Während das Studio parallel an The Witcher 4 arbeitet, könnten sich die Fans noch gedulden müssen, bevor sie Night City erneut auf Konsolen erkunden können. Dies zeigt jedoch, dass das Interesse an der Cyberpunk-Welt weiterhin stark ist.

Was denkst du, welche Überraschungen uns auf der Anime Expo erwarten könnten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren! Vielleicht gibt es bald Neuigkeiten über eine Rückkehr nach Night City auf eine Weise, die wir nicht erwartet haben.