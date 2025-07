Cyberpunk: Edgerunners 2 – kehrt Lucy zurück? Neues Abenteuer in Sicht!

Cyberpunk: Edgerunners hat kürzlich auf der Anime Expo 2025 eine aufregende Ankündigung gemacht. Eine neue Serie ist in Arbeit, und es gibt Hinweise darauf, dass Lucy Kushinada, eine der beliebtesten Figuren, zurückkehren könnte. Ursprünglich als Miniserie im Jahr 2022 von CD Projekt Red und Studio Trigger auf Netflix gestartet, hat Cyberpunk: Edgerunners die Zuschauer mit seiner packenden Geschichte und beeindruckenden Animationen begeistert. Die Serie wurde als Prequel zum Videospiel Cyberpunk 2077 konzipiert und spielt in der düsteren Metropole Night City.

Neue Serie angekündigt

Was erwartet dich in Cyberpunk: Edgerunners 2? Die neue Serie wird sich auf einen neuen Charakterkreis konzentrieren, jedoch bleibt die Möglichkeit offen, dass Lucy Kushinada zurückkehrt. Während des Anime Expo 2025 Panels hat Bartosz Sztybor, der Autor der Serie, die Rückkehr von David und Rebecca kategorisch ausgeschlossen, ließ jedoch Lucys Schicksal offen. Dies hat die Fans hoffen lassen, dass Lucy in irgendeiner Form zurückkehren könnte.

Lucy, die als Netrunnerin in der ersten Serie auftrat, ist bei den Fans sehr beliebt. Ihre Geschichte mit David Martinez hat viele Zuschauer berührt, und ihr Überleben am Ende der ersten Serie hat Raum für Spekulationen gelassen. Bartosz Sztybors kryptische Bemerkung „Und Lucy ist…“ hat die Diskussion unter den Fans weiter angeheizt.

Produktion und Team

Wer steht hinter der neuen Produktion? Cyberpunk: Edgerunners 2 wird erneut in Zusammenarbeit mit CD Projekt RED und Studio Trigger produziert. Die Regie übernimmt Kai Ikarashi, der bereits bei der ersten Serie beteiligt war. Neben ihm arbeiten Masahiko Otsuka und Bartosz Sztybor als Showrunner, Autoren und Produzenten. Kanno Ichigo wird als Charakterdesigner fungieren. Die Serie wird aus insgesamt zehn Episoden bestehen, die eine neue Geschichte und einen neuen Cast einführen.

Die Macher haben bereits angedeutet, dass die Serie sich mit dem Thema der Wahrnehmung in einer von Spektakel geblendeten Welt auseinandersetzen wird. Dies bietet eine spannende Grundlage für die neuen Charaktere und Geschichten, die in der Serie erkundet werden sollen.

Lucys Einfluss auf andere Medien

Wie beeinflusst Lucy andere Projekte? Lucy Kushinadas Beliebtheit beschränkt sich nicht nur auf die Serie selbst. Sie wird auch in anderen Projekten, wie dem kommenden DLC-Charakter für das Spiel Guilty Gear Strive, vorgestellt. Dies zeigt, dass ihr Charakter auch außerhalb der Cyberpunk: Edgerunners-Serie eine bedeutende Rolle spielt und weiterhin Einfluss hat.

Die Möglichkeit, Lucy in der neuen Serie wiederzusehen, wird sicherlich viele Fans erfreuen, die ihre Reise in der Welt von Cyberpunk 2077 weiterverfolgen möchten. Ihre Rückkehr könnte neue Dynamiken in die Geschichte einbringen und den Fans neue spannende Abenteuer bieten.

Fazit und Ausblick

Was können Fans erwarten? Obwohl noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für Cyberpunk: Edgerunners 2 festgelegt wurde, ist die Vorfreude bei den Fans bereits groß. Die Rückkehr in die Welt von Night City verspricht neue Abenteuer und möglicherweise ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern. Die Serie hat das Potenzial, die selbe Begeisterung zu entfachen wie die erste Staffel.

Was denkst du über die Möglichkeit, Lucy in der neuen Serie zu sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen! Deine Meinung interessiert uns.