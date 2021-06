Cyberpunk 2077- und The Witcher 3-Quellcodes von Hackern veröffentlicht – angeblich für wohltätigen Zweck

CD Projekt wurde im Februar dieses Jahres Opfer einer folgenreichen Cyberattacke, bei der Hacker sich in das firmeninterne Netzwerk des polnischen Unternehmens schleusten und in großem Stil Daten entwendeten. Seither machten die Hacker bereits Teile ihrer hinterlassenen Drohung wahr und versteigerten Codes an Höchstbietende im Darknet.

Anscheinend ist es damit jedoch noch nicht getan, denn nun scheinen die Source Codes großer CD Projekt-Titel wie Cyberpunk 2077 und der Next-Gen-Version von The Witcher 3 erneut zum kostenpflichtigen Download auf Torrent-Sites zur Verfügung zu stehen – angeblich für den guten Zweck.

Quellcodes von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3

Obwohl CD Projekt sich seit Februar bemüht, alle möglichen Verbreitungsformen der Codes, wie dem von Gwent Einhalt zu bieten, geht die Hacker-Farce weiter. Nun liegen die Daten zu „Cyberpunk 2077“ und „The Witcher 3“ in verschlüsselten Torrents vor und können für Crypto-Währung erworben werden.

Die Einnahmen dafür sollen angeblich in einen wohltätigen Zweck fließen. Wie glaubwürdig diese Ansage ist, darf jedoch durchaus in Zweifel gestellt werden. Das Passwort für jeweils eines der Archive bekommt ihr für eine „Spende“ in Höhe von 10.000 US-Dollar. Ein Gesamtpaket, das außerdem Thronebreaker enthält, kostet 40.000 Dollar.

CD Projekt Red: Profit wegen Cyberpunk 2077 rückläufig

Darüber hinaus ist wohl ohnehin fraglich, was die Hacker unter einem wohltätigen Zweck verstehen, wenn sie sich auf höchst illegalem Weg in das System eines Unternehmens hacken, sensible Daten wie Quellcodes oder Dokumente aus der Rechts- und Finanzabteilung entwenden und Lösegeldforderungen stellen.

Warum verkaufen die Hacker die Codes? Tatsächlich ist auch das Angebot fragwürdig hinsichtlich des Nutzens für den Käufer. Allzu viele Möglichkeiten haben die frischgebackenen Quellcode-Besitzer*innen dann nämlich nicht. Die Daten sind für Entwickler*innen oder höchstens noch für Modder*innen interessant, könnten allerdings denkbar wenig zur erfolgreichen Veröffentlichung eines eigenen „Cyberpunk 2077“ beitragen.