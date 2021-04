Wie teuer war die Produktion von Cyberpunk 2077? Verkaufszahlen für ganz 2020

Cyberpunk 2077 legte einen katastrophalen Verkaufsstart hin – zumindest aus der Sicht der Konsumenten. Es kommt immerhin nicht häufig vor, dass Sony ein AAA-Spiel wegen mangelnder Qualität aus dem PlayStation Store nimmt, nachdem es veröffentlicht wurde. Die PS4-Version wurde bis heute nicht wieder im PS Store hochgeladen.

Und doch handelt es sich bei dem Spiel um einen vollen Erfolg, zumindest was die Verkaufszahlen und Finanzdaten betrifft. CD Projekt hat nun die Umsätze für ganz 2020 enthüllt und nebenher verraten, wie viel „Cyberpunk 2077“ gekostet hat.

Wie viel Geld hat Cyberpunk 2077 in 2020 eingespielt?

Aus einem aktuellen Bericht des Entwicklerstudios gehen die Verkaufszahlen für 2020 hervor. Sie beziehen sich also auf die Jahreseinnahmen. Und schnell wird klar, dass das Spiel ein finanzieller Erfolg darstellt.

Bereits vor dem Release gab CD Projekt bekannt, dass der Titel über 8 Millionen Mal vorbestellt wurde, ein echter Rekord. Das Spiel hatte zum Releasetermin am 10. Dezember 2020 also bereits sämtliche Entwicklungskosten und das Marketing-Budget wieder eingespielt!

Am 22. Dezember 2020 ließ CDP verlauten, dass sich die Zahl der Verkäufe bis zum 20. Dezember 2020 auf rund 13 Millionen verkauften Einheiten bezieht. Laut CDP-Memo wissen wir nun, dass sich die Zahl bis Ende 2020 auf 13,7 Millionen verkauften Spielen beläuft.

Insgesamt hat CDP im Jahr 2020 ganze 2,1 Milliarden PLN Umsatz gemacht, das sind rund 468,7 Millionen Euro. Der Netto-Profit in 2020 beläuft sich laut CEO Adam Kicinski auf 1154 Millionen PLN, das sind rund 252,8 Millionen Euro.

So sieht zudem die Verteilung der Spiele auf die einzelnen Plattformen aus:

Verkäufe waren zu: 73% digital und 27% physisch

Cyberpunk 2077 verkaufte sich zu: 65% auf PC und Stadia, 28% auf PS4 und lediglich zu 17% auf Xbox One

GOG.com konnte zudem das beste Quartalsjahr verbuchen

Wie viel CD Projekt in 2021 eingenommen hat, ist bislang noch unbekannt. Hier gibt es noch keine offiziellen Berichte (Stand April 2021).

Wie viel hat die Produktion von Cyberpunk 2077 gekostet?

CD Projekt hat in einem Twitter-Posting bestätigt, wie viel das Spiel in der Produktion gekostet hat. Das Budget für den gesamten Entwicklungsprozess von „Cyberpunk 2077“ beläuft sich laut CDP auf ganze 1,2 Milliarden PLN, was umgerechnet eine Summe von circa 262,9 Millionen Euro darstellt. Damit wurden sämtliche Entwicklungskosten abgedeckt.

Die Produktion implizierte unter anderem ganze 530 Entwickler*innen, während über 5200 Menschen an dem Projekt beteiligt waren. Zudem wurde eine stattliche Summe in 18 verschiedene Lokalisationen mit 11 Voice-overs investiert, an denen ganze 2000 Schauspieler*innen beteiligt waren.

