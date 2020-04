Obgleich Update 1.20 in Call of Duty: Warzone einen überaus spannenden Auftrag in den Battle-Royale-Titel Warzone brachte, wurde eine Auftragkategorie dafür ohne große Ankündigung entfernt. Das gefällt den Spielern gar nicht, weshalb es nun Kritik hagelt.

In Warzone können die Spieler jetzt einen ganz besonderen Auftrag annehmen. Der sogenannte „Most Wanted“-Auftrag bietet eine besondere Belohung, mit der ein ganzes Squad wiederbelebt werden kann. Doch die Sache hat einen Haken. In der Zeit (vier Minuten) des aktiven Auftrags werdet ihr auf der gesamten Karte und somit allen Gegnern angezeigt.

Doch am Ende muss man nur wegrennen und sich verstecken. Machbar ist es also und es stellt ein recht spaßiges Unterfangen dar, wie die ersten User in den aktiven Runden vermelden. Allerdings stößt eine Sache ziemlich bitter auf.

Cheater in CoD Warzone werden in verfluchte Lobbys gesteckt

Call of Duty Warzone: Kopfgeldauftrag mit Most Wanted ausgetauscht

Wo Most Wanted verbaut wurde, mussten die Kopfgeldaufträge weichen. Die „Bounties“ gibt es also schlicht nicht mehr in Warzone. Hierbei handelt es sich um die beliebten Aufträge, die feindliche Spieler auf der Karte als Ziele markieren und sie mit einem Kopfgeld ausstatten, woraufhin sie in einer bestimmten Zeit ausgeschaltet werden müssen. Auf der anderen Seite kann natürlich auch ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt werden, was es zu überleben gilt. Wenn die Spieler in der vorgegeben Zeit kein Ableben fristen, gibt es für die Überlebenden entsprechendes Geld.

So weit, so spannend. Doch dies ist so nun nicht mehr möglich.

Nobody:



Still Nobody:



ABSOLUTELY NOBODY:



Infinity Ward – we’re removing bounties in season 3 — 100T Nadeshot (@Nadeshot) April 29, 2020

Spieler wie Nadeshot sind nun sichtlich genervt. x_Scp antwortet zum Beispiel, dass es ein Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück seien, während Rallied (Optic Ral) meint, dass diese Aufträge eigentlich seine Lieblingsbeschäftigung in Warzone waren.

In den gesamten Patch-Notes zum Update 1.20 gibt es von dieser Deaktivierung keine Spur. Sogar der bekannte Twitch-Streamer TimTheTatman fordert, dass die Kopfgelder zurückkehren sollen und fragt:

.@CallofDuty how many rts to get bounties back? — timthetatman (@timthetatman) April 29, 2020

Im Netz wird jetzt natürlich heiß spekuliert, warum die Kopfgelfaufträge entfernt wurden. Die einen sagen, dass Most Wanted freundlicher wäre für neue Spieler und die anderen, dass die Kopfgelder nie wirklich fair waren, da man dadurch den Aufenthaltspunkt der Feinde erfährt und das Geld fürs Überleben dies nicht rechtfertige.

Da jedoch viele Stimmen eher dahingehend protestieren, dass die Aufträge zurückkehren sollen, ist es gut möglich, dass dies in der Zukunft geschieht.