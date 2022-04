Bald ist es wieder soweit. Anfang Mai können sich PS Plus-Abonnenten die neuen Gratisspiele zur Spielbibliothek hinzufügen. Mit dabei ist ein kleines Geschenk für die Shooter-Fans unter euch.

Die Enthüllung der monatlichen PS Plus-Spiele im Mai sorgt für Spannung in der Community. Schließlich steht der Start des neuen PS Plus–Service kurz bevor. Denn das Abo-Modell wird mit einem neuen Konzept umgestaltet und soll dadurch bei Fans für noch mehr Anklang sorgen. Alle relevanten Infos dazu haben wir für euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Neben den neuen Spielen – die noch nicht enthüllt wurden – befindet sich ein exklusiver Inhalt für alle Fans von Call of Duty: Modern Warfare Warzone. Das erste Goodie für den nächsten Monat wurde bereits bekannt gegeben: Das Odyssey Combat Pack ist Anfang Mai somit für alle PS Plus-Mitglieder pünktlich zum Start der Season 3 kostenlos verfügbar.

Nach einer langen Partnerschaft zwischen Activision und Sony vermuten viele Fans, dass dies einer der letzten exklusiven Bonusinhalte in Zusammenarbeit der beiden Entwicklerstudios ist, da Microsoft bekanntlich den Videospielgiganten Activision übernehmen wird. Weiter Infos zu dem Mega-Deal findest du hier!

Das Odyssey Combat Pack-Loadout

Das Pack beinhaltet folgendes:

Heavy Foliage und Gold Hawk Waffen-Blaupausen (beides legendär)

Bushwacker Operator Skin für Padmavati Balan (legendär)

Uhr, Talisman, Emblem und Calling Card (alles episch)

60-minütiger Double XP-Boost

Community ist über die aktuellen PS Plus-Spiele nicht erfreut

Wie man im Netz lesen kann, sind viele Abonnenten mit dem aktuellen Line-up unzufrieden. Grund dafür sei der Headliner Hood: Outlaws and Legends, der von vielen Usern als Toter Multiplayer betitelt wird. Nun wird vermutet, dass Sony das Spiel nur mit einbezogen hat, um die Spielerzahlen wieder steigen zu lassen.

Mit SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom-Rehydrated konnte man zwar einige Fans zufriedenstellen. Dieser Titel war für viele Fans jedoch nicht ausreichend. Ebenso das Spiel Slay of the Spire, welches als Mobile-Game herauskam, konnte letztendlich nicht überzeugen. Jedoch können wir weiterhin nur gespannt bleiben und abwarten, welche Games uns PS Plus im Mai 2022 bringen wird.