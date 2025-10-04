CoD Black Ops 7 Guide – Beste Perk-Kombinationen für dein Spielstil anpassen

Mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 gibt es eine Vielzahl von neuen und bekannten Perks, die das Spiel noch spannender machen. Die Perks sind in drei Kategorien unterteilt: Offense, Stealth und Support. Diese Kategorien bieten dir die Möglichkeit, deine Spielweise individuell anzupassen, indem du drei aus einer großen Anzahl von Vorteilen auswählst.
Übersicht der Perks in Call of Duty: Black Ops 7
Welche Perks stehen zur Auswahl? Die Perks sind in drei Tiers unterteilt, wobei jede Tier verschiedene Vorteile bietet. Einige Perks sind alte Bekannte aus dem Vorgänger, während andere neu hinzugefügt wurden. Hier ist die vollständige Liste der Perks, die in der offenen Beta von Black Ops 7 bekannt sind:
|Tier
|Perk
|Kategorie
|Effekt
|1
|Scavenger
|Offense (Rot)
|Resupply von Munition und Ausrüstung von gefallenen Gegnern
|1
|Lightweight
|Offense (Rot)
|Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und schnelleres Erholen
|1
|Gung Ho
|Offense (Rot)
|Schießen während des Sprints und verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit beim Nachladen
|1
|Cold-Blooded
|Stealth (Blau)
|Unauffindbar durch KI-Zielerfassung und thermische Optiken
|1
|Ghost
|Stealth (Blau)
|Unentdeckbar durch feindliche UAVs und Scout Pulse
|1
|Ninja
|Stealth (Blau)
|Leiser bewegen
|1
|Tech Mask
|Support (Grün)
|Resistenz gegen Blend-, Erschütterungs- und Gasgranaten
|1
|Flak Jacket
|Support (Grün)
|Reduziert Schaden durch Explosionen und Feuer
|1
|Shadow
|Support (Grün)
|Unauffindbar für feindliche Fallen und Minen
|2
|Assassin
|Offense (Rot)
|Feinde auf einer Kill-Streak erhalten einen einzigartigen Minimap-Marker
|2
|Close Shave
|Offense (Rot)
|Automatisches Nutzen des Nahkampfangriffs bei einem Butt-Angriff
|2
|Hunter’s Instinct
|Offense (Rot)
|Markiert die Richtung des nächsten Feindes auf der Minimap
|2
|Looper
|Offense (Rot)
|Ermöglicht das erneute Verdienen von Scorestreaks im selben Leben
|2
|Vigilance
|Stealth (Blau)
|Anzeige eines HUD-Symbols, wenn du auf feindlichen Minimaps erscheinst
|2
|Blast Link
|Stealth (Blau)
|Markiert Feinde auf der Minimap bei Explosivschaden
|2
|Engineer
|Stealth (Blau)
|Sicht auf feindliche Ausrüstung und Scorestreaks durch Wände
|2
|Fast Hands
|Support (Grün)
|Schnelleres Nachladen und Waffenwechsel
|2
|Gearhead
|Support (Grün)
|Zwei Field Upgrade-Ladungen und Fallenstellen von Care Packages
|3
|Dexterity
|Offense (Rot)
|Reduzierte Waffenbewegung und vollständige ADS bei Slides
|3
|Tac Sprinter
|Offense (Rot)
|Aktiviert taktisches Sprinten, reduziert normale Sprintgeschwindigkeit
|3
|Bankroll
|Offense (Rot)
|Startet jedes Leben mit +150 Score für Scorestreaks
|3
|Bruiser
|Offense (Rot)
|Heilung und Extrapunkte bei Nahkampfkills
|3
|Tracker
|Stealth (Blau)
|Zeigt grobe Standorte von Feinden auf der Minimap
|3
|Vendetta
|Stealth (Blau)
|Markiert letzte bekannte Position des Killers bei Respawn
|3
|Quartermaster
|Support (Grün)
|Lädt Ausrüstungsnutzung über Zeit auf
|3
|Charge Link
|Support (Grün)
|Schnellere Ladung von Field Upgrades
|3
|Guardian
|Support (Grün)
|Schnelleres Heilen und Wiederbeleben beim Halten von Zielen
Kampfspezialitäten in Black Ops 7
Was sind die Kampfspezialitäten? Die Kampfspezialitäten sind Bonus-Perks, die du automatisch erhälst, wenn du drei Perks derselben Kategorie ausrüstest. Sie bieten dir zusätzliche Vorteile im Kampf:
- Enforcer: Ausrüsten von drei Offense-Perks (Rot) erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und die Regenerationsgeschwindigkeit der Gesundheit nach jedem Kill.
- Recon: Mit drei Stealth-Perks (Blau) siehst du bei Respawn die Richtung des nächstgelegenen Feindes auf der Minimap.
- Strategist: Drei Support-Perks (Grün) erhöhen die Punkte für Ziele und Sabotage und ermöglichen schnelleres Ausrüsten von Ausrüstung.
Hybride Kampfspezialitäten
Welche Vorteile bieten hybride Kampfspezialitäten? Diese neuen Spezialitäten erlauben es dir, Vorteile von zwei verschiedenen Perk-Typen zu kombinieren, um flexiblere Klassen zu erstellen:
- Tactician: Kombination aus Support- und Offense-Perks (Grün und Rot) verleiht dir Bonuspunkte, wenn du Assists erzielst.
- Scout: Kombination aus Offense- und Stealth-Perks (Rot und Blau) sorgt dafür, dass du nach einem Kill für fünf Sekunden von feindlichen Minimaps verborgen bleibst.
- Operative: Kombination aus Stealth- und Support-Perks (Blau und Grün) ermöglicht, durch heimliche Kills Aufladungen für Field Upgrades zu verdienen.
Mit diesen Informationen bist du bestens gerüstet, um die für dich optimalen Perks und Kampfspezialitäten in Call of Duty: Black Ops 7 auszuwählen. Viel Erfolg auf dem Schlachtfeld!
Lass mich wissen, welche Kombinationen du ausprobiert hast und teile deine Erfahrungen in den Kommentaren!
