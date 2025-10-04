CoD Black Ops 7 Guide – Beste Perk-Kombinationen für dein Spielstil anpassen

Mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 gibt es eine Vielzahl von neuen und bekannten Perks, die das Spiel noch spannender machen. Die Perks sind in drei Kategorien unterteilt: Offense, Stealth und Support. Diese Kategorien bieten dir die Möglichkeit, deine Spielweise individuell anzupassen, indem du drei aus einer großen Anzahl von Vorteilen auswählst.

Übersicht der Perks in Call of Duty: Black Ops 7

Welche Perks stehen zur Auswahl? Die Perks sind in drei Tiers unterteilt, wobei jede Tier verschiedene Vorteile bietet. Einige Perks sind alte Bekannte aus dem Vorgänger, während andere neu hinzugefügt wurden. Hier ist die vollständige Liste der Perks, die in der offenen Beta von Black Ops 7 bekannt sind:

Tier Perk Kategorie Effekt 1 Scavenger Offense (Rot) Resupply von Munition und Ausrüstung von gefallenen Gegnern 1 Lightweight Offense (Rot) Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und schnelleres Erholen 1 Gung Ho Offense (Rot) Schießen während des Sprints und verbesserte Bewegungsgeschwindigkeit beim Nachladen 1 Cold-Blooded Stealth (Blau) Unauffindbar durch KI-Zielerfassung und thermische Optiken 1 Ghost Stealth (Blau) Unentdeckbar durch feindliche UAVs und Scout Pulse 1 Ninja Stealth (Blau) Leiser bewegen 1 Tech Mask Support (Grün) Resistenz gegen Blend-, Erschütterungs- und Gasgranaten 1 Flak Jacket Support (Grün) Reduziert Schaden durch Explosionen und Feuer 1 Shadow Support (Grün) Unauffindbar für feindliche Fallen und Minen 2 Assassin Offense (Rot) Feinde auf einer Kill-Streak erhalten einen einzigartigen Minimap-Marker 2 Close Shave Offense (Rot) Automatisches Nutzen des Nahkampfangriffs bei einem Butt-Angriff 2 Hunter’s Instinct Offense (Rot) Markiert die Richtung des nächsten Feindes auf der Minimap 2 Looper Offense (Rot) Ermöglicht das erneute Verdienen von Scorestreaks im selben Leben 2 Vigilance Stealth (Blau) Anzeige eines HUD-Symbols, wenn du auf feindlichen Minimaps erscheinst 2 Blast Link Stealth (Blau) Markiert Feinde auf der Minimap bei Explosivschaden 2 Engineer Stealth (Blau) Sicht auf feindliche Ausrüstung und Scorestreaks durch Wände 2 Fast Hands Support (Grün) Schnelleres Nachladen und Waffenwechsel 2 Gearhead Support (Grün) Zwei Field Upgrade-Ladungen und Fallenstellen von Care Packages 3 Dexterity Offense (Rot) Reduzierte Waffenbewegung und vollständige ADS bei Slides 3 Tac Sprinter Offense (Rot) Aktiviert taktisches Sprinten, reduziert normale Sprintgeschwindigkeit 3 Bankroll Offense (Rot) Startet jedes Leben mit +150 Score für Scorestreaks 3 Bruiser Offense (Rot) Heilung und Extrapunkte bei Nahkampfkills 3 Tracker Stealth (Blau) Zeigt grobe Standorte von Feinden auf der Minimap 3 Vendetta Stealth (Blau) Markiert letzte bekannte Position des Killers bei Respawn 3 Quartermaster Support (Grün) Lädt Ausrüstungsnutzung über Zeit auf 3 Charge Link Support (Grün) Schnellere Ladung von Field Upgrades 3 Guardian Support (Grün) Schnelleres Heilen und Wiederbeleben beim Halten von Zielen

Kampfspezialitäten in Black Ops 7

Was sind die Kampfspezialitäten? Die Kampfspezialitäten sind Bonus-Perks, die du automatisch erhälst, wenn du drei Perks derselben Kategorie ausrüstest. Sie bieten dir zusätzliche Vorteile im Kampf:

Enforcer: Ausrüsten von drei Offense-Perks (Rot) erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und die Regenerationsgeschwindigkeit der Gesundheit nach jedem Kill.

Ausrüsten von drei Offense-Perks (Rot) erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und die Regenerationsgeschwindigkeit der Gesundheit nach jedem Kill. Recon: Mit drei Stealth-Perks (Blau) siehst du bei Respawn die Richtung des nächstgelegenen Feindes auf der Minimap.

Mit drei Stealth-Perks (Blau) siehst du bei Respawn die Richtung des nächstgelegenen Feindes auf der Minimap. Strategist: Drei Support-Perks (Grün) erhöhen die Punkte für Ziele und Sabotage und ermöglichen schnelleres Ausrüsten von Ausrüstung.

Hybride Kampfspezialitäten

Welche Vorteile bieten hybride Kampfspezialitäten? Diese neuen Spezialitäten erlauben es dir, Vorteile von zwei verschiedenen Perk-Typen zu kombinieren, um flexiblere Klassen zu erstellen:

Tactician: Kombination aus Support- und Offense-Perks (Grün und Rot) verleiht dir Bonuspunkte, wenn du Assists erzielst.

Kombination aus Support- und Offense-Perks (Grün und Rot) verleiht dir Bonuspunkte, wenn du Assists erzielst. Scout: Kombination aus Offense- und Stealth-Perks (Rot und Blau) sorgt dafür, dass du nach einem Kill für fünf Sekunden von feindlichen Minimaps verborgen bleibst.

Kombination aus Offense- und Stealth-Perks (Rot und Blau) sorgt dafür, dass du nach einem Kill für fünf Sekunden von feindlichen Minimaps verborgen bleibst. Operative: Kombination aus Stealth- und Support-Perks (Blau und Grün) ermöglicht, durch heimliche Kills Aufladungen für Field Upgrades zu verdienen.

Mit diesen Informationen bist du bestens gerüstet, um die für dich optimalen Perks und Kampfspezialitäten in Call of Duty: Black Ops 7 auszuwählen. Viel Erfolg auf dem Schlachtfeld!

