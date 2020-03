Call of Duty: Warzone verfügt über ein Cash-System, das Spielern in dem kostenfreien Battle-Royale-Shooter Zugriff auf neue Inhalte ermöglicht.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass das Cash-System vollständig in das Spiel integriert wurde und nicht aus Mikrotransaktionen besteht.

Ihr betretet als Spieler zu Beginn jede Runde mit null Dollar. Während des Lootens von Waffen, Ausrüstung und mehr könnt ihr zudem auf Bargeld in verschiedenen Mengen stoßen. Der im Spiel angezeigte Bargeldstapel ist bei niedrigeren Geldbeträgen kleiner und bei höheren Summen entsprechend größer.

Das gesamte Spiel dreht sich um genau dieses Geld (Währungssystem), da ihr damit Ausrüstung und andere Gegenstände an Kaufstationen auf der Karte erwerben könnt.

Kaufstationen in Call of Duty: Warzone

Die Kaufstationen befinden sich an verschiedenen Orten auf der gesamten Map verteilt und können recht einfach erkannt werden. Habt ihr eine solche Station in eurer Nähe entdeckt, könnt ihr diese durch das Ping-System für euer gesamtes Team markieren.

Was lässt sich bei den Kaufstationen kaufen? Mit dem nötigen Geld könnt ihr an diesen Automaten bestimmte Gegenstände wie Killstreaks erwerben. Denn Killstreaks können nicht wie im Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare“ durch eine bestimmte Anzahl an Abschüssen verdient werden. In Warzone müsst ihr diese an den besagten Automaten kaufen. Mit etwas Glück findet ihr ab und an einen Killstreak beim Plündern – doch das geschieht nur recht selten.

Jeder Spieler kann nur jeweils einen Killstreak mit sich führen. Kauft ihr mehr als einen, müsst ihr die übrigen auf eure Teamkollegen verteilen. Auch gefundenes Bargeld kann zwischen den einzelnen Teamkollegen aufgeteilt werden. Beispielsweise können alle Spieler zusammenlegen, um einen bestimmten Killstreak im Spiel zu kaufen.

© Activision/Infinity Ward

Diese Items könnt ihr an Verkaufsautomaten erwerben:

Rüstungsplatten-Bundle (Armor Plate Bundle) $1500

Schild-Geschütz (Shield Turret): $2000

Cluster-Schlag (Cluster Strike): §3000

Gasmaske (Gas Mask) $3000

Präzisions-Luftschlag (Precision Airstrike): $3500

Drohne (UAV): $4000

Reanimationskit (Self-Revive-Kit) $4500

Munitionskiste (Munitions Box): $5000

Versorgungspaket (Loadout Drop Marker) $6000

Killstreaks in Call of Duty: Warzone

Wie bereits erwähnt können die Killstreaks in Warzone lediglich an Automaten erworben oder durch Looten gefunden werden. Außerdem stehen nicht alle Killstreaks aus dem Multiplayer-Modus von Modern Warfare auch in Warzone zur Verfügung.

Es gibt zudem zahlreiche unterschiedliche Optionen bei den Killstreaks und einige davon funktionieren sehr ähnlich wie im Multiplayer. Zum Beispiel gibt es die bekannte Drohne, die jedoch nur innerhalb eines recht kleinen Radius Feinde für euer Team markiert. Es wird also nicht die gesamte Karte, sondern nur das kleine Gebiet in der Nähe eures Teams angezeigt.

Warzone erscheint bereits heute als Free-to-Play-Titel für PlayStation 4, Xbox One und PC. Alle Bilder zu „Call of Duty: Warzone“ könnt ihr euch in unserer Bildergalerie anschauen.