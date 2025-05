Call of Duty Modern Warfare 4 – Makarovs Rückkehr als stärkerer Bösewicht erwartet

Die Gerüchteküche um Call of Duty: Modern Warfare 4 brodelt, denn es scheint, als wolle das Spiel einige der Probleme beheben, die sein Vorgänger, Call of Duty: Modern Warfare 3, hinterlassen hat. Die Modern-Warfare-Saga gilt als eine der beliebtesten Epochen der Call-of-Duty-Reihe und hat die Serie von den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs zu modernen, von aktuellen Schlagzeilen inspirierten Konflikten geführt.

Während die neu gestarteten Modern-Warfare-Spiele größtenteils erfolgreich waren, war Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) ein gemischtes Erlebnis. Zwar konnte der Mehrspielermodus mit klassischen Karten punkten, doch die Geschichte war enttäuschend. Aufgrund eines straffen Zeitplans wurden Entscheidungen getroffen, die bei Fans nicht gut ankamen.

Was wird in Modern Warfare 4 anders?

Wie wird Makarov in Modern Warfare 4 dargestellt? Ein Leak deutet darauf hin, dass Modern Warfare 4 plant, Makarov, einen der ikonischsten Bösewichte der Serie, neu zu inszenieren. Der Insider „The Ghost of Hope“ verglich Makarovs kommenden Auftritt mit dem Ruf des Rappers King Von, um die Schurkerei des Charakters zu unterstreichen.

Die ursprüngliche Modern-Warfare-Trilogie zeigte Makarov als furchteinflößenden Antagonisten, verantwortlich für verheerende Ereignisse wie das Massaker an einem Flughafen und die Auslösung eines Weltkriegs. Im Vergleich dazu wirken seine Taten in der neuen Trilogie eher zahm. Doch die Entwickler versprechen, ihn in Modern Warfare 4 als stärkeren und überzeugenderen Bösewicht zurückzubringen.

Die Zukunft von Call of Duty

Wie sieht die Zukunft von Call of Duty aus? Obwohl Modern Warfare 4 noch nicht offiziell angekündigt wurde, wird erwartet, dass es 2026 erscheint. Die Entwickler von Call of Duty wechseln sich in einem vorhersehbaren Rhythmus ab, was es den Fans leicht macht, zukünftige Spieleinträge zu erraten.

Unterdessen kursieren Gerüchte, dass Call of Duty 2025 ein neues Black-Ops-Spiel sein wird, das direkt an Call of Duty: Black Ops 2 anschließt und in der nahen Zukunft spielt. Dies könnte darauf hindeuten, dass Activision plant, die Subfranchises stärker miteinander zu verbinden, insbesondere da Modern Warfare in der Gegenwart spielt und Black Ops 2 im Jahr 2025 angesiedelt war.

Wann können wir mit einer Ankündigung rechnen?

Wann wird Call of Duty 2025 enthüllt? Eine Enthüllung für das kommende Call of Duty 2025 wird für den Sommer dieses Jahres erwartet. Dies könnte den Spielern einen ersten Blick darauf geben, wie die Verbindung zwischen den Subfranchises gestaltet wird und welche neuen Inhalte sie erwarten können.

Bist du gespannt auf Call of Duty: Modern Warfare 4? Lass es mich in den Kommentaren wissen!