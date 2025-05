Call of Duty: John Wick-Universum trifft auf Ana de Armas als Eve Macarro in Season 4

Call of Duty sorgt erneut für Schlagzeilen mit einem aufregenden neuen Crossover, das die Herzen vieler Action-Fans höher schlagen lässt. In der kommenden vierten Season erwartet die Spieler ein Zusammenspiel mit dem John Wick-Universum, allerdings gibt es dabei eine kleine Einschränkung. Statt des ikonischen John Wick selbst, wird die aus dem neuen Film „Ballerina“ bekannte Figur Eve Macarro, gespielt von der beliebten Schauspielerin Ana de Armas, ihren Weg ins Spiel finden.

Was erwartet dich im Ballerina-Crossover?

Welche Inhalte bietet das neue Ballerina-Pack? Die Spieler können sich auf ein spezielles Ballerina-Paket freuen, das zwei einzigartige Skins für Ana de Armas’ Charakter Eve Macarro umfasst. Ein Skin zeigt sie in einem auffälligen roten Kleid, während der andere sie in einem eleganten schwarzen Mantel präsentiert. Zusätzlich erhalten die Spieler John Wick-inspirierte Tracer und Waffenbaupläne, darunter das „Relevé“ AK-74 Sturmgewehr, die „Plié“ Saug Maschinenpistole und die „Arabesque“ 9MM PM Pistole.

Dieses Bundle wird durch zahlreiche kosmetische Extras ergänzt, darunter Waffenanhänger, Emotes und Visitenkarten. Obwohl die genauen Preise noch nicht bekanntgegeben wurden, wird gemunkelt, dass das Paket rund 20 Euro in Call of Duty Punkten kosten könnte.

Wird John Wick noch seinen Auftritt haben?

Warum fehlt John Wick im aktuellen Crossover? Viele Fans sind enttäuscht, dass der legendäre Auftragskiller John Wick selbst nicht Teil des Crossovers ist, vor allem, weil er im Film „Ballerina“ ebenfalls einen Auftritt hat. Doch die Hoffnung ist nicht verloren. Call of Duty ist bekannt dafür, in der Mitte der Saison große Updates mit neuen Operatoren und Crossovers zu veröffentlichen, was die Möglichkeit eröffnet, dass John Wick im Juli 2025 doch noch seinen Weg ins Spiel findet.

Ein weiterer Lichtblick für die Fans ist die Bestätigung, dass „John Wick 5“ in Entwicklung ist und Keanu Reeves seine Rolle ein weiteres Mal übernehmen wird. Dies könnte eine zukünftige Gelegenheit für ein weiteres Crossover bieten, sodass die Spieler gespannt bleiben dürfen, was noch kommen mag.

Die Zukunft von Call of Duty und seine Crossover

Welche weiteren Crossover könnten folgen? Call of Duty hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und scheint dem Trend von Spielen wie Fortnite zu folgen, indem es bekannte Charaktere aus Film und Fernsehen ins Spiel integriert. Spieler äußern immer wieder Wünsche nach Crossovers mit anderen großen Action-Franchises wie „Mission: Impossible“ oder „James Bond“. Diese könnten ebenso gut in die Welt von Call of Duty passen und das Spielerlebnis weiter bereichern.

Mit der ständigen Entwicklung neuer Inhalte und der Offenheit für spannende Kooperationen bleibt Call of Duty ein dynamisches und aufregendes Spielerlebnis, das seine Community immer wieder überrascht. Deine Meinung ist gefragt: Welche Crossover würdest du dir in Call of Duty wünschen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!