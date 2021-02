Das brandneue Spiel Bowser’s Fury ist Teil der Nintendo Switch-Version von Super Mario 3D World. Ihr erkundet eine Open World, sammelt Insignien und bekommt es mit dem epischsten Gegner aller Mario-Spiele zu tun.

Nützliche Tipps und Tricks für Bowser’s Fury – Guide

In diesem Beginner-Guide geben wir euch nützliche Tipps und Tricks, um euch einen grandiosen Einstieg zu ermöglichen. Vieles davon erklärt euch das Spiel nicht einmal und wir hätten uns echt gewünscht, sie früher gewusst zu haben.

I: Noch mehr Insignien: Verlasst eine Gegend und kommt dann wieder zurück

Gerade am Anfang des Spiels wollt ihr mit Mario von Leuchturm zu Leuchtturm laufen, um sie zu aktivieren. Aber wenn ihr eine Insignie eines Leuchtturm gefunden habt, lauft nicht gleich wieder weg – nun ja, zumindest nicht zu weit.

Verlasst ihr ein Gebiet und kehrt wieder dorthin zurück, dann gibt es dort noch mehr Insignien zu sammeln. Mitunter kann sich die Insel dafür sogar verändert haben. Ein neuer Parcours ist erschienen, ein Schatten-Luigi wartet auf euch oder andere Herausforderungen werden jetzt geboten, die vorher noch gar nicht da waren.

Insgesamt gibt es pro Leuchtturm fünf Insignien zu sammeln. Und ganz nach dem Motto eines anderen bekannten Nintendo-Franchises heißt es schließlich: Schnapp sie dir alle!

II: Item-Schnellauswahl und Bowser Jr.’s Lieferservice

Power-ups, die ihr sammelt, können gehortet werden. Am unteren, rechten Bildschirmrand seht ihr euer Inventar an verfügbaren Items. Ihr könnt jederzeit auf Knopfdruck darauf zugreifen.

Das Item-Menü: Mit einem kurzen Drücken auf die obere Pfeiltaste könnt ihr anschließend im Inventar umherschalten und euer gewünschtes Item direkt auswählen. Drückt ihr allerdings lange auf die Taste, wird sofort das Item erscheinen, das gerade in der Schnellauswahl angezeigt wird. Beziehungsweise Bowser Jr. wirft euch das Power-up direkt zu. Sozusagen Bowser Jr.’s gratis Lieferservice.

Im Zwei-Spieler-Modus kann sich auch ein Kumpel in der Rolle von Bowser Jr. darum kümmern, euch mit Items zu versorgen. Dann könnt ihr euch in Ruhe den Hüpfpassagen und Kämpfen widmen.

III: Wand-Kritzeleien bescheren euch Power-ups und Gold-Röhren (So steuert ihr Bowser Jr.)

Euch ist sicher schon einmal die ein oder andere Wand-Kritzelei aufgefallen: Meist prangt ein Fragezeichen an einer Fassade. Mit Mario könnt ihr da nichts tun. Aber zum Glück steht euch Bowser Jr. helfend zur Seite.

Mit Betätigen der R-Taste könnt ihr einen Cursor aktivieren und Bowser Jr. zum Fragzeichen lotsen, damit er dort seinen Pinsel schwingen und ein kleines Kunstwerk hinterlassen kann. Anschließend erscheint ein Power-up für euch oder – wenn ihr Glück habt – sogar eine Gold-Röhre. Die bringt euch in einen geheimen Raum voller Münzen.

Das geht auch im Koop-Multiplayer: Im Zwei-Spieler-Modus übernimmt ein Kumpel die Kontrolle über Bowser Jr. und kann ebenfalls die Fragezeichen-Kritzeleien aktivieren.

IV: Erklimmt einen Leuchtturm und bekommt ein Power-up geschenkt

Wurde ein Leuchtturm durch das Aufsammeln einer Insignie von seiner schleimigen Decke befreit, erstrahlt er wieder in altem Glanz. Dann könnt ihr ihn (mittles Glasröhre) erklimmen und den Ausblick genießen. Am Anfang des Spiels spendiert euch ein Leuchtturm sogar noch den einen oder anderen Hinweis zum Spiel.

Das ist aber noch nicht alles: Springt ihr auf die höchste Spitze des Leuchtturms und führt eine Stampfattacke aus, kommt ein zufälliges Power-up zum Vorschein.

Bowser Jr. kann ebenfalls das Power-up mit seinem Pinsel erscheinen lassen. Zum Beispiel, wenn ihr im Koop-Multiplayer zockt.

V: Habt keine Angst vor einem Game Over

Auch wenn man es angesichts der fürchterlichen Visage von Wut-Bowser schwer glauben mag, aber das Spiel ist wirklich richtig nett zu euch. Stirbt Mario, dann ist es praktisch egal.

Was passiert, wenn Mario stirbt? Ihr steigt sofort wieder dort ins Spiel ein, wo ihr aufgehört hattet. Game Over? Gibt es nicht.

Es gibt keine Leben zu verlieren und euer Inventar bleibt auch unberührt. Ihr verliert lediglich bis zu 50 Münzen. Und das ist angesichts der Menge an Goldstücke, die ihr im Spiel sammelt, mehr als verschmerzbar. Immerhin ist es der einzige Zweck der Münzen, euch ein Power-up zu schenken (jeweils bei 100 Talern). Seid ihr bankrott, verliert ihr sogar gar nichts.

Damit verfolgt Nintendo eine sehr ähnliche Strategie wie in Super Mario Odyssey: Auch bei dem großen Nintendo Switch-exklusiven Abenteuer der Videospielikone verliert ihr lediglich bei einem Ableben Münzen.

VI: Wut-Bowser sofort verscheuchen

Wut-Bowser kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt oder ihr wollt euch gerade nicht mit ihm auseinandersetzen? Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr in sofort wieder in die Tiefen des Schmusekatzen-Sees verbannen könnt (wie immer nur zeitweise). Ihr müsst dafür lediglich eine Insignie einsammeln, dann verzieht Wut-Bowser sich direkt wieder.

Es gibt nur eine Ausnahme: Kurz vor dem Endkampf, also wenn ihr nah an 50 gesammelten Insignien seid, oder wenn seine Lebensenergie unter die Hälfte gefallen ist, wird Wut-Bowser so rasend, dass selbst Insignien und das Licht der Leuchttürme nicht mehr helfen. Er verschwindet auch nicht nach gewisser Zeit von selbst wieder. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als mit Giga-Katzen-Mario die Echse zu Kleinholz zu verarbeiten. Ihr könnt zwar auch einfach sterben (es gibt keine wirklichen Konsequenzen), das muss euch Wut-Bowser aber nicht lange vom Hals halten.

VII: Ihr verliert im Kampf gegen Wut-Bowser die Katzen-Fähigkeit? Sucht nach weiteren Giga-Glocken!

Werdet ihr während eines Kampfes mit Wut-Bowser von einer seiner Attacken getroffen, verliert ihr die Giga-Katzen-Fähigkeit wieder.

Doch keine Bange: Sucht nach einer weiteren Giga-Glocke in der Gegend und sammelt sie auf. Sie beschert euch wieder brandneue Katzen-Kräfte.

Glücklicherweise leuchten sie grell und geben laute, miauende Töne von sich, sodass ihr die Glocken leicht aufspüren könnt.

VIII: Der Bowser-amiibo ist eine große Hilfe

Bowser’s Fury untertützt amiibo. Mit den Sammelfiguren von Nintendo könnt ihr meist zufällige Power-ups erscheinen lassen. Es gibt jedoch eine Figur, die einen richtig praktischen Nutzen hat, auch wenn es sich erstmal abstrus anhört.

Was macht der Bowser-amiibo: Die Figur lässt sofort Wut-Bowser erscheinen.

„Warum sollte ich das wollen?!“, fragt ihr euch nun vielleicht? Die Antwort ist so simpel wie genial. In der Open World von Bowser’s Fury gibt es Bowser-Blöcke – leicht zu erkennen mit dem Konterfei der Riesenschildkröte. Diese Blöcke können nur durch die Angriffe von Wut-Bowser zerstört werden und beherbergen Insignien.

Die Strategie: Wenn ihr also nicht auf das nächste Auftauchen des wütenden Ungeheuers warten wollt, dann nutzt einfach den Bowser-amiibo, lasst Wut-Bowser die grauen Klötzchen zerstören und schnappt euch schnell die Insignie. Dadurch verschwindet Wut-Bowser nämlich genau so schnell wieder, wie er gekommen war!

IX: Wut-Bowser lässt sich niemals völlig besiegen, also versucht es nicht!

Falls ihr gedacht habt, dass ihr euch lieber auf die Kämpfe gegen Wut-Bowser konzentrieren und ihn so schnell wie möglich platt machen wollt, um später in Ruhe alle Insignien zu sammeln, dann müssen wir euch enttäuschen. Es gibt zwar einen Endkampf gegen Wut-Bowser, wenn ihr 50 Insignien gesammelt habt, aber selbst dann ist keine Ruhe.

Der gefährliche Koloss erscheint nämlich nach den Credits trotzdem wie gehabt wieder nach jeweils einigen Minuten. Ihr werdet also niemals völlige Ruhe vor ihm haben. Sammelt also einfach jede Insignie, die ihr in die Finger bekommen könnt.

X: Es ist unmöglich alle Insignien vor dem Endkampf zu finden und das ist fantastisch

Ihr könnt nicht alle Insignien sammeln und anschließend Wut-Bowser im Endkampf gegenüberstehen.

Warum? Weil nach dem Endkampf viele zusätzliche Aufgaben freigeschaltet werden, die euch mit Insignien belohnen. Es gibt also zahlreiche Insignien, die ihr vorher gar nicht bekommen konntet. Das eröffnet euch noch viele freudige Sammelaktionen.