Bowser und Co – Diese 5 Nintendo-Helden verdienen ein eigenes 3D-Abenteuer

Nintendo hat mit dem Erfolg von Donkey Kong Bananza bewiesen, dass 3D-Plattformspiele nicht ausschließlich mit Mario in der Hauptrolle erfolgreich sein müssen. Während Mario in Titeln wie Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 und Super Mario Odyssey die Bühne beherrschte, gibt es andere Charaktere im Mario-Universum, die ebenfalls eine Chance im Rampenlicht verdienen. Hier sind fünf Charaktere, die ihr eigenes 3D-Plattformspiel bekommen sollten.

5. Bowser

Warum sollte Bowser ein eigenes Spiel bekommen? Ein 3D-Plattformspiel mit Bowser wäre spannend, da es selten vorkommt, dass man die Perspektive des Bösewichts einnimmt. Bisher war Bowser immer der Antagonist, aber ein Spiel, das seine Geschichte erkundet, könnte faszinierend sein. Vielleicht reist Bowser durch die Galaxis, um Prinzessin Peach zu entführen, und wir erfahren mehr über seine Beweggründe.

Das Konzept ist nicht neu, da Donkey Kong einst ein Antagonist war. Nintendo könnte Bowsers Ursprünge beleuchten und ihn als tragischen Bösewicht darstellen oder seine böse Ader hervorheben, die einfach nur Chaos stiften will.

4. Pauline

Was macht Pauline zu einer interessanten Wahl? Pauline wurde in Super Mario Odyssey und Donkey Kong Bananza als Nebencharakter gefeiert. Ihr Charme und Einfluss machen sie zu einer starken Kandidatin für ein eigenes Spiel.

Ein 3D-Plattformspiel, das ihren Aufstieg zur Bürgermeisterin von New Donk City zeigt, könnte spannend sein. Es könnte die Lücke zwischen den Ereignissen von Donkey Kong Bananza und Super Mario Odyssey füllen und den Spieler in eine lebendige Stadt voller Abenteuer eintauchen lassen.

3. Peach

Könnte Peach die Hauptrolle übernehmen? Die Super Mario Bros. Movie hat gezeigt, dass Prinzessin Peach mehr als nur eine Prinzessin in Nöten ist. Ihre Darstellung als starke Figur im Film könnte als Grundlage für ein Spiel dienen, in dem sie Mario retten muss.

Nintendo könnte ein Spiel entwickeln, in dem Peach die Heldin ist, ähnlich wie im Zelda-Universum, wo Prinzessin Zelda eine aktive Rolle spielt. Solch ein Spiel würde zeigen, dass Peach genauso fähig ist wie Mario, ihre Welt zu retten.

2. Waluigi

Warum verdient Waluigi ein eigenes Spiel? Waluigi hat sich im Laufe der Jahre zu einem Kultcharakter entwickelt, obwohl er selten eine Hauptrolle spielt. Ein eigenes 3D-Plattformspiel könnte ihm die Möglichkeit geben, seine Fähigkeiten zu zeigen und neue Fans zu gewinnen.

Ein Waluigi-Spiel könnte einzigartig und verspielt sein, denn Nintendo hat bewiesen, dass sie im 3D-Plattform-Bereich nicht scheitern. Ein kreatives Spielkonzept könnte Waluigi aus dem Schatten der anderen Charaktere herausholen.

1. Yoshi

Warum ist Yoshi der ideale Kandidat? Yoshi hat bereits in einigen Spielen die Hauptrolle gespielt, aber ein richtiges 3D-Abenteuer fehlt ihm noch. Seine Abenteuer in Super Mario World 2: Yoshi’s Island sind legendär, aber er hat noch nicht die 3D-Behandlung erhalten, die Mario oder Donkey Kong hatten.

Ein Yoshi-Plattformspiel könnte seine einzigartigen Fähigkeiten wie den Flatterflug nutzen und in einem neuen Setting brillieren. Yoshi’s Crafted World war ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein vollständig dreidimensionales Erlebnis könnte Yoshi den verdienten Ruhm bringen.

Welche Charaktere würdest du gerne in einem 3D-Plattformspiel sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!