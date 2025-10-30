Borderlands 4 Update: Gravitar Class Mod droppt jetzt von Inceptus

Borderlands 4 hat ein neues Update erhalten, das einige Anpassungen und Verbesserungen mit sich bringt. Diese Änderungen betreffen sowohl das Balancing als auch die Behebung kleinerer Probleme im Spiel.

Wichtige Änderungen im Oktober Update

Welche Anpassungen wurden vorgenommen? Eines der Hauptmerkmale des Updates ist die Anpassung des Crit Knife Builds. Obwohl der Schaden des Builds reduziert wurde, bleibt er weiterhin eine brauchbare Option. Dies zeigt, dass Gearbox Software auf das Feedback der Community reagiert, ohne die Spielbalance zu stark zu beeinträchtigen.

Zusätzlich wurde die legendäre Granate Skully überarbeitet, die im Rahmen des Horrors of Kairos Halloween-Events in das Spiel eingeführt wurde. Die Granate war zuvor wegen ihres geringen Schadensausstoßes umstritten, doch das Update erhöht den Schaden ihrer Projektile, bevor sie das Ziel treffen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Neue Features und Verbesserungen

Welche neuen Features sind im Update enthalten? Ein weiteres Highlight des Updates ist die Einführung des Gravitar Class Mods, bekannt als Reactor, der nun wie vorgesehen von Inceptus droppen kann. Dies erweitert die Möglichkeiten für Spieler, ihre Charaktere weiter zu individualisieren.

Darüber hinaus können Spieler jetzt ihre Repkit, Ordinance oder Action Skills zurücksetzen, indem sie mit Verkaufsautomaten oder verlorenen Beutemaschinen interagieren. Diese Qualität der Lebensverbesserung bietet mehr Flexibilität und Annehmlichkeiten im Gameplay.

Details zu den Patchnotes

Welche spezifischen Änderungen wurden vorgenommen? Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte der Patchnotes für das Update am 30. Oktober 2025 aufgeführt:

Der Gravitar Class Mod, Reactor, droppt nun korrekt von Inceptus.

Die legendäre Granate Skully wurde angepasst, um den Schaden der Projektile auf höheren Stufen zu erhöhen.

Ein Audio-Problem mit den Feuereffekten der Granate, das dazu führte, dass die Lautstärke mit der Entfernung nicht abnahm, wurde behoben.

Die Knife Penetrator Augment wurde korrigiert, da sie fälschlicherweise den kritischen Trefferwert aller Angriffe auf 30% setzte.

Interaktionen mit Dr. Zed’s Meds und Guns Verkaufsautomaten und Lost Loot Maschinen setzen nun Action Skills, Ordnance oder Repkits zurück, die sich in Abklingzeit befinden.

Die Lautstärke der Flügel des Weltbosses Spidananggal wurde reduziert.

Bonusinhalte und zeitlich begrenzte Angebote

Gibt es zeitlich begrenzte Angebote für Spieler? Zusammen mit dem Update haben Spieler die Möglichkeit, neue SHiFT-Codes für drei Goldene Schlüssel zu erhalten. Diese Schlüssel sind jedoch nur für 48 Stunden gültig, bis zum 31. Oktober 2025. Es lohnt sich also, schnell zu handeln, um von diesen Boni zu profitieren.

Randy Pitchford, CEO von Gearbox, ist bekannt dafür, regelmäßig solche Codes zu veröffentlichen, wodurch Spieler zusätzliche Belohnungen im Spiel erhalten können. Diese Praxis wird von der Community sehr geschätzt und trägt zur kontinuierlichen Bindung der Spieler an das Spiel bei.

Was hältst du von dem neuen Update und den Änderungen in Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!