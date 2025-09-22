Borderlands 4 – Mit dem Rafa-Build Feinde besiegen, ohne zu schießen!

In der Welt von Borderlands 4 sorgt ein neuer und bahnbrechender Rafa-Build für Aufsehen. Mit diesem Build kannst du deine Feinde zerstören, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Dank der mächtigen Friedensbrecher-Kanonen kannst du dich entspannt zurücklehnen, während deine Gegner in Scharen fallen.

Die Macht der Friedensbrecher-Kanonen

Wie funktioniert der Rafa-Build ohne Schüsse? In Borderlands 4 gibt es zahlreiche Waffen mit einzigartigen Effekten. Spieler wie der YouTuber Moxsy haben es geschafft, diese Effekte mit den Fähigkeiten des Spiels zu kombinieren und so extrem mächtige Builds zu erschaffen. Die Friedensbrecher-Kanonen nutzen eine übermächtige Abprallschaden-Mechanik, die Projektile von einem Gegner zum nächsten springen lässt.

Durch den Einsatz von Fähigkeiten aus dem Fernagenten-Baum und der Nutzung von Waffen mit mehreren Elementen, wie der Strahlwerfer-Schrotflinte von Maliwan, wird die Anzahl der Projektiltreffer maximiert. Jedes Element, das ausgelöst wird, erzeugt neue Projektile, die weiter abprallen und so eine wahre Kettenreaktion auslösen.

Strategie und Umsetzung

Wie setzt du den Build optimal ein? Der Schlüssel liegt in der Kombination der richtigen Waffen und Fähigkeiten. Durch die Verstärkung der Mixologe-Passive können beide Elemente der Waffe gleichzeitig ausgelöst werden, was die Anzahl der Abpralltreffer weiter erhöht. So kannst du dich einfach in die Nähe deiner Feinde stellen und zusehen, wie der Abprallschaden die Arbeit erledigt.

Dieser Build nimmt dem Spiel einen Teil der Herausforderung, doch in einem Singleplayer- und Koop-Spiel wie Borderlands 4 kann jeder spielen, wie er möchte. Der Spaß steht hierbei im Vordergrund, und für viele ist das Experimentieren mit solchen Builds genau das, was das Spiel ausmacht.

Die Zukunft von Borderlands 4 Builds

Was erwartet dich in zukünftigen Updates? Borderlands 4 ist gerade erst erschienen, und es ist zu erwarten, dass noch viele weitere übermächtige Builds entdeckt werden. Mit künftigen Updates und neuen Inhalten könnten weitere solcher Builds das Spielerlebnis bereichern oder verändern.

Die Entwickler von Gearbox Software sind bekannt dafür, auf die kreative Nutzung ihrer Spielmechaniken durch die Community zu reagieren. Ob durch Patches oder neue Inhalte, die Möglichkeit, dass sich das Metagame weiterentwickelt, bleibt bestehen.

Was hältst du von dieser neuen Möglichkeit in Borderlands 4? Lass es mich in den Kommentaren wissen!