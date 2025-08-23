Borderlands 3 verlässt Game Pass kurz vor Borderlands 4-Release im Sept. 2025

Ein bedeutendes Spiel verlässt den Xbox Game Pass und die Zeit könnte kaum ungünstiger sein. Borderlands 3, das erst im April 2025 zur Microsoft-Abonnementservice hinzugefügt wurde, wird am 31. August 2025 aus dem Game Pass entfernt. Dies bedeutet, dass dir nur vier Monate bleiben, um ein Spiel zu genießen, das bis zu 80 Stunden dauern kann, um es vollständig zu durchspielen. Die Ultimate Edition von Borderlands 3 umfasst neben dem Hauptspiel auch alle herunterladbaren Inhalte (DLC). Diese Abreise ist besonders bemerkenswert, da das Spiel bei den Nutzern beliebt ist und sich das nächste große Ereignis für die Serie bereits am Horizont abzeichnet.

Ein unerwarteter Abgang

Warum verlässt Borderlands 3 den Game Pass so schnell? Der Zeitpunkt der Entfernung von Borderlands 3 ist besonders überraschend, da das Spiel nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September 2025 aus dem Dienst genommen wird. Es könnte erwartet werden, dass Gearbox Software das Spiel im Game Pass belassen würde, um das Interesse an Borderlands 4 zu steigern, doch möglicherweise erhofft sich das Studio damit den Verkauf von Borderlands 3 anzukurbeln. Dies könnte ein Versuch sein, die Nachfrage nach dem Vorgängerspiel zu erhöhen, sobald der Nachfolger auf den Markt kommt.

Mit dem Weggang von Borderlands 3 wird keine einzige Borderlands-Titel mehr im Xbox Game Pass verfügbar sein. Das beinhaltet auch beliebte Titel wie Borderlands 2 oder Borderlands: The Pre-Sequel. Diese Entscheidung könnte neue Spieler davon abhalten, die Serie zu erkunden, insbesondere wenn sie nicht bereit sind, 70 Euro für Borderlands 4 auszugeben.

Ausblick auf Borderlands 4

Was kannst du von Borderlands 4 erwarten? Borderlands 4 wird als das größte und offenste Spiel der Serie beschrieben. Gearbox Software hat angekündigt, dass es keine Ladebildschirme geben wird, während du die neuen Gebiete erkundest. Das Spiel wird am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen, mit einer späteren Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2 am 3. Oktober 2025. Die Handlung dreht sich um die Mission, den Diktator Timekeeper auf dem Planeten Kairos zu stoppen, während du nach geheimen Alien-Schätzen suchst.

Borderlands 4 bietet neue Fahrzeuge und Werkzeuge zur Fortbewegung, wie einen Greifhaken, und kann allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Spielern gespielt werden. Die Entwickler versprechen, dass das Spiel eine nahtlose Erfahrung bieten wird, die den humorvollen Stil der Serie beibehält.

Xbox Game Pass: Ein Überblick

Was macht den Xbox Game Pass so beliebt? Der Xbox Game Pass ist ein Abonnementdienst, der es dir ermöglicht, eine rotierende Bibliothek von Spielen auf verschiedenen Plattformen zu spielen. Seit der Einführung im Jahr 2017 hat sich der Dienst als beliebte Option etabliert, insbesondere aufgrund seiner Flexibilität und der Möglichkeit, neue Spiele sofort bei ihrer Veröffentlichung zu spielen. Der Game Pass Ultimate bietet zusätzlich Zugang zu Xbox Cloud Gaming, was bedeutet, dass du Spiele auch auf mobilen Plattformen genießen kannst.

Microsoft hat den Dienst kontinuierlich erweitert und bietet Titel von Xbox Game Studios, Bethesda Softworks und Activision Blizzard, sowie Zugang zu Diensten wie Electronic Arts‘ EA Play. Obwohl Borderlands 3 bald entfernt wird, bleibt der Game Pass eine attraktive Option für Gamer, die Zugang zu einer Vielzahl von Spielen suchen, ohne jedes Spiel einzeln kaufen zu müssen.

Was denkst du über das bevorstehende Entfernen von Borderlands 3 aus dem Game Pass? Wirst du versuchen, das Spiel und seine DLCs noch schnell zu spielen, bevor es verschwindet? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren mit!