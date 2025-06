Bloodborne-Film in Planung – Sony sucht Regisseur für Horror-Highlight

Die Gaming-Welt ist in Aufruhr, denn nicht nur das Elden Ring-Spiel von FromSoftware wird verfilmt, sondern auch das lang erwartete Bloodborne-Projekt scheint in Bewegung zu kommen. Laut dem Insider Daniel Richtman wird der Film zum Gothic-Horror-Klassiker weiterhin hinter den Kulissen bei Sony entwickelt. Derzeit sucht das Studio aktiv nach einem Regisseur für das Projekt, was das erste Lebenszeichen für den Film seit einiger Zeit darstellt.

Entwicklung des Bloodborne-Films

Was ist der aktuelle Stand der Bloodborne-Verfilmung? Insider Daniel Richtman hat bereits seit mehreren Jahren Informationen über eine mögliche Bloodborne-Verfilmung geteilt. Im November 2023 berichtete er, dass das Projekt bei Sony Pictures mit dem Produzenten Lorenzo Di Bonaventura und dem Drehbuchautor Darren Lemke in Arbeit sei. Im Februar 2024 behauptete Richtman, dass der Horror-Regisseur Adam Wingard und der Schauspieler Bill Skarsgård für den Film im Gespräch seien. Offiziell bestätigt wurde bisher jedoch nichts davon.

Die jüngste Aktualisierung von Richtman deutet darauf hin, dass sich die Projektstatus hinter den Kulissen ändern könnte. Es ist möglich, dass frühere Planungen nicht umgesetzt wurden oder das Studio seine kreative Ausrichtung neu bewertet. Mit der schnellen Entwicklung des Elden Ring-Films, der bereits einen Regisseur gefunden hat, könnte Sony sich unter Druck gesetzt fühlen, seine Pläne für Bloodborne zu konkretisieren.

Bloodborne als Meisterwerk

Warum gilt Bloodborne als Meisterwerk? Bloodborne ist ein Action-Rollenspiel von FromSoftware, das 2015 exklusiv für die PlayStation 4 erschien. Das Spiel wurde bei seiner Veröffentlichung von Kritikern und Spielern gleichermaßen gefeiert, da es als eines der besten Videospiele aller Zeiten gilt. Besonders gelobt wird das herausfordernde und aggressive Kampfsystem, das komplexe Leveldesign und die meisterhaft gestaltete Horror-Atmosphäre.

Die Handlung von Bloodborne spielt in der verfallenen Stadt Yharnam, die für ihre wundersamen Heiltechniken bekannt ist. Diese basieren auf dem Blut uralter Kreaturen, welches jedoch eine Plage freisetzt, die die Bevölkerung in schreckliche Bestien verwandelt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Jägern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die transformierten Monster zu jagen.

Die filmische Zukunft von Bloodborne

Wie könnte eine Bloodborne-Verfilmung aussehen? Eine Verfilmung von Bloodborne könnte tief in die verführerische Anziehungskraft von Macht und Wissen eintauchen. Sie könnte einem Protagonisten folgen, der sich fragen muss, ob das Überleben den Verlust der eigenen geistigen Gesundheit wert ist. Der Film hat das Potenzial, ein zutiefst philosophischer Horrorfilm zu werden, der sich mit der erschreckenden Größe des Universums und der unbedeutenden Rolle der Menschheit darin auseinandersetzt.

Die Themen von Bloodborne bieten eine reichhaltige Grundlage für eine filmische Adaption. Der schleichende Übergang von Gothic-Horror zu kosmischem Grauen könnte auf der großen Leinwand eindrucksvoll inszeniert werden. Wer wäre dein Wunschregisseur für einen Bloodborne-Film? Lass es uns in den Kommentaren wissen!