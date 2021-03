The Medium: Bloober Team lehnt Aufkauf ab

Nachdem Microsoft weiterhin auf Shopping-Tour in der Videospielindustrie ist und sich erst kürzlich Bethesda mit allen Entwicklerstudios für schlappe 7,5 Milliarde US-Dollar einverleibt hat, befand sich auch Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch) kürzlich im Gespräch mit mehreren Parteien aus der Branche.

Das polnische Unternehmen gibt im Rahmen der Verhandlungen zu verstehen, dass sie kein Interesse verfolgen, von einem großen Publisher aufgekauft zu werden.

Silent Hill: Konami reagiert auf Feedback der Fans mit vielversprechender Antwort

Sie erklären gegenüber Bankier.pl, dass sie beschlossen hätten, ihre eigene Position auf internationaler Ebene weiter auszubauen. Im Rahmen dieser Erweiterung sind sie aktuell ins Gespräch mit einigen Unternehmen aus der Branche getreten. Wenn alles gut läuft, soll hier schon im 2. Quartal 2021 einiges mit neuen Geschäftspartner angegangen werden.

Bloober Team spricht sich gegen Aufkauf aus

Doch zuvor trat das Entwicklerstudio in Verhandlungen mit potenziellen Partnern aus der Brache im In- und Ausland. Sie besprachen mit Industrie- und Finanzpartnern die Optionen, die sogar unverbindlich bekundeten, dass sie an Anteile des Unternehmens interessiert wären. Doch diesbezüglich gab es eine Abfuhr. Bloober Team meint:

„Das Unternehmen hat sich dazu entscheiden, die Gespräche mit potenziellen Finanz- und Industrieinvestoren, die an einer Mehrheitsbeteiligung interessiert sind, nicht fortzuführen. Das Risiko, die übergeordneten, strategischen Ziele zu verlieren, ist zu groß.“

Eine Mehrheitsbeteiligung sei nicht vereinbar mit der Kultur der Organisation, da es das potenzielle Wachstum des Unternehmenswertes erheblich einschränken würde. Das beziehe sich insbesondere auf die Projekte, die sie in der Pipeline haben für die nächsten Jahre.

Aktuell ist im Gespräch, dass Bloober Team nach The Medium an einem offiziellen Reboot zum „Silent Hill“-Franchise arbeiten könnte. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier:

Silent Hill von The Medium-Macher in Arbeit? CEO teasert neues Spiel