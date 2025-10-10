Bleak Haven auf Steam – Kostenlos Demo erleben vor Veröffentlichung im Okt 2025

Bleak Haven, ein kommendes Horrorspiel auf Steam, zieht bereits Vergleiche zu dem bekannten Resident Evil Village. Das 2021 veröffentlichte Resident Evil Village von Capcom ist ein Survival-Horror-Spiel, das für seine fesselnde Atmosphäre und sein intensives Gameplay bekannt ist. Bleak Haven scheint viele dieser Elemente zu adaptieren, und das nicht ohne Grund. Resident Evil Village hat weltweit über 10,5 Millionen Einheiten verkauft und gilt als eines der besten Spiele seiner Art.

Die Handlung und das Setting von Bleak Haven

Worum geht es in Bleak Haven? In Bleak Haven begibst du dich auf die Suche nach deinem vermissten Bruder in einem düsteren und abgelegenen Dorf. Die Handlung erinnert stark an Resident Evil Village, wo der Protagonist Ethan Winters ebenfalls in einem mysteriösen Dorf voller übernatürlicher Kreaturen agieren muss. Beide Spiele setzen auf eine unheimliche Atmosphäre und eine packende Storyline, die dich in ihren Bann ziehen soll.

Das Spiel, entwickelt von Hitori De Productions, stellt dich vor die Herausforderung, mit begrenzten Ressourcen zu überleben und wichtige Werkzeuge und Waffen aus gefundenen Gegenständen zu basteln. Diese Mechaniken sind auch zentral für das Überleben in Resident Evil Village, was die Parallelen zwischen den beiden Spielen weiter unterstreicht.

Gameplay und Mechaniken von Bleak Haven

Was erwartet dich im Gameplay von Bleak Haven? Die Kampfmechaniken in Bleak Haven erfordern strategische Überlegungen und den ständigen Wechsel zwischen verschiedenen Waffen. Entwickler Hitori De Productions betont, dass die Munition im Spiel begrenzt sein wird, was dich dazu zwingt, auch in den Nahkampf zu gehen. Diese Elemente sind ähnlich zu den Kämpfen in Resident Evil Village, wo du ebenfalls Ressourcen schonen und taktisch vorgehen musst.

Besonders interessant ist die Einführung von „Finishers“, die es dir ermöglichen, geschwächte Gegner mit spektakulären Aktionen zu eliminieren. Wenn du ein Fan von Rätseln bist, wirst du dich freuen zu hören, dass Bleak Haven auch Puzzle-Elemente enthält, die geschickt in das Erkundungsspiel integriert sind.

Entwickler und Veröffentlichung

Wann erscheint Bleak Haven? Das Spiel soll am 27. Oktober 2025 veröffentlicht werden, doch eine kostenlose Demo ist bereits jetzt auf Steam verfügbar. Diese gibt dir die Möglichkeit, einen ersten Eindruck vom Spiel zu gewinnen und zu entscheiden, ob es etwas für dich ist.

Hitori De Productions ist ein kleines Entwicklerteam, das bereits mehrere Horrorspiele auf Steam veröffentlicht hat, darunter Dream Cage, Supernatural und Supernormal. Auch wenn der Vergleich mit einem AAA-Titel wie Resident Evil Village vielleicht nicht ganz fair ist, könnten die Ähnlichkeiten in Atmosphäre und Gameplay dazu beitragen, dass die richtige Zielgruppe Bleak Haven entdeckt und lieben lernt.

Einfluss von Resident Evil Village

Warum ist Resident Evil Village so einflussreich? Resident Evil Village hat nicht nur aufgrund seines packenden Gameplays und seiner beeindruckenden Grafik einen bleibenden Eindruck hinterlassen; es hat auch neue Maßstäbe für das Genre gesetzt. Mit einer cleveren Mischung aus Horror und Action hat es sowohl Kritiker als auch Spieler überzeugt und zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Die Elemente, die Resident Evil Village so erfolgreich gemacht haben, finden sich in vielen neuen Spielen wieder, und Bleak Haven ist ein prominentes Beispiel dafür. Für Fans des Genres bietet es eine spannende Möglichkeit, ein ähnliches Erlebnis in einer neuen Umgebung zu erleben.

Was denkst du über die Ähnlichkeiten zwischen Bleak Haven und Resident Evil Village? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren unten!