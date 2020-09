Im Rahmen des Multiplayer-Reveals hat Activision präsentiert, wie der Mehrspieler-Part von Call of Duty: Black Ops Cold War aussieht und welche Extras enthalten sind.

Black Ops Cold War – Zombies-Modus angeteasert!

Wie zuletzt bei Black Ops 4 wird auch Cold War erneut einen Zombies-Modus spendiert bekommen. Ihr könnt einen kleinen Sneak-Peak des Koop-Modus innerhalb des Reveal-Trailers erhaschen. Am Ende des 3-minütigen Trailers kommt der entsprechende Ausschnitt:

Treyarch und Raven Software setzen auch in Cold War auf den beliebten Modus, in dem die Spieler gegen Zombies und andere Monstrositäten in Wellen ankämpfen müssen.

Allzu viele Infos gibt es bislang noch nicht, es ist lediglich ein kleiner Vorgeschmack auf das Koop-Spektakel. Wir sehen deshalb einen kleinen Gameplay-Ausschnitt, der wohl in der Ingame-Engine aufgenommen wurde.

Call of Duty Black Ops Cold War – Des Mehrspielers bester Part: Hochbrisante Schlachten zur See!

Offiziell bestätigt: TranZit und Nacht der Toten aus den Vorgängern kehrt wenig überraschend zurück. Das wurde bereits im Vorfeld heiß spekuliert, aber nun haben wir die Gewissheit.

Die vollständige Enthüllung des Zombies-Modus könnte noch in diesem Monat oder erst im Oktober erfolgen.

Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November für die PS4, Xbox One und den PC. Die Next-Gen-Versionen erscheinen, sobald die PS5 und Xbox Series X ihre Veröffentlichung feiern. Ihr könnt alle Versionen jetzt vorbestellen.

Black Ops Cold War – Alle Editionen samt Ultimate Edition, was ist enthalten?