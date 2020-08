Call of Duty: Black Ops Cold War jetzt vorbestellen: Preorder gestartet!

In diesem November erscheint Call of Duty: Black Ops Cold War von Activision und den Entwicklerstudios Treyarch und Raven für PS4, Xbox One und PC. Mit dem Release der PS5 und Xbox Series X werden außerdem entsprechende Versionen für die Next-Gen-Konsolen zur Verfügung stehen.

Wir geben euch in den folgenden Zeilen einen Überblick, wo ihr den Ego-Shooter bereits jetzt vorbestellen könnt. Alle Infos zu den verschiedenen Editionen samt der Ultimate Edition haben wir euch außerdem in diesem Beitrag übersichtlich zusammengefasst:

Black Ops Cold War – Alle Editionen samt Ultimate Edition, was ist enthalten?

Black Ops Cold War hier vorbestellen

Standard Edition

Enthält das vollständige Spiel und das Confrontation-Waffenpaket.

Cross-Gen-Bundle

In dem Cross-Gen-Bundle befindet sich die aktuelle Version von Black Ops Cold War plus die Next-Gen-Version des Shooters. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Beitrag.

Ultimate Edition

Enthält das vollständige Spiel, das Confrontation-Waffenpaket, das Land, Sea and Air Pack und ein Battle Pass-Paket (mit dem ihr 20 Stufen überspringen könnt), das ihr nach der Veröffentlichung in einer beliebigen Saison von Black Ops Cold War verwenden könnt.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheint am 13. November. Wenn ihr keine News und Artikel zu dem Ego-Shooter verpassen möchtet, dann schaut doch ganz einfach regelmäßig in unseren Feed rein oder auf PlayCentral.de vorbei!