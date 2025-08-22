Black Ops 7 überrascht mit futuristischen Moves – kehrt Call of Duty zurück?

Call of Duty: Black Ops 7 wird ein umstrittenes Feature aus Call of Duty: Advanced Warfare wieder aufgreifen. In der Call of Duty-Reihe gab es viele Höhen und Tiefen. Nach fast zwei Jahrzehnten mit jährlich neuen Spielen bleibt es nicht aus, dass einige Spiele auf gemischte Reaktionen stoßen, egal ob sie tatsächlich gut sind oder nicht. Besonders in den mittleren 2010er Jahren war die Serie stark umstritten, als sie mit futuristischen Elementen experimentierte und die Spielerfahrung drastisch veränderte.

Charaktere waren mit jetpack-ähnlicher Technologie ausgestattet, die es ihnen ermöglichte, an Wänden entlangzulaufen, auf Dächer zu springen und sich schnell zu bewegen. Diese Änderungen stießen jedoch auf geteilte Meinungen, da viele Fans das Gefühl hatten, dass dies zu weit von der wahren Identität von Call of Duty entfernt war. Die Spieler forderten eine Rückkehr zu einem bodenständigen Gameplay, was 2017 mit Call of Duty: WWII umgesetzt wurde. Seitdem hat die Serie keine futuristischen Bewegungen mehr integriert. Doch nun wagt Black Ops 7 einen erneuten Schritt in die Zukunft.

Black Ops 7: Futuristische Bewegung in Kampagne und PvE

Welche neuen Bewegungsmechaniken gibt es in Black Ops 7? Treyarchs neues Spiel bietet in der Kampagne eine optionale Fähigkeit namens Mega Jump an. Diese erlaubt es dir, extrem hoch zu springen, ähnlich wie mit dem Exo-Anzug aus Advanced Warfare. Diese Funktion ist jedoch hauptsächlich auf die Kampagne und den PvE-Endspielmodus beschränkt, der als Erweiterung der Kampagne dient.

Im Multiplayer-Modus von Black Ops 7 wird es eine Funktion namens Wall Jumping geben. Diese erlaubt es dir, dich von einer Wand abzustoßen, um Lücken auf der Karte zu überwinden oder aus gefährlichen Situationen zu entkommen. Diese Mechanik versucht, einen Mittelweg zwischen dem bodenständigen Gameplay und den fortschrittlichen Spielmechaniken früherer Spiele wie Black Ops 3 zu finden.

Die Zukunft von Call of Duty: Wohin geht die Reise?

Wie könnte Black Ops 7 die Zukunft der Serie beeinflussen? Trotz der Einführung dieser futuristischen Bewegungsmechaniken ist unklar, ob Call of Duty jemals vollständig zu den fortgeschrittenen Bewegungen der futuristischen Spiele zurückkehren wird. Vielleicht wird die Reaktion auf Black Ops 7 darüber entscheiden, wohin die Reise weitergeht.

Call of Duty: Black Ops 7 wird Anfang Oktober 2025 eine Beta erhalten, bevor es am 14. November 2025 für die vorherige und aktuelle Konsolengeneration erscheint. Bist du gespannt darauf, dass solche fortschrittlichen Bewegungen zurückkehren? Lass es mich in den Kommentaren wissen!