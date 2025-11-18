Black Ops 7 AK-27 Setup – So meisterst du das beste Sturmgewehr-Loadout

In Call of Duty: Black Ops 7 ist die AK-27 eine der besten Optionen für ein Sturmgewehr-Loadout. Mit dem richtigen Setup kannst du die Waffe optimal nutzen und sie sogar als Alternative zur beliebten M15 verwenden. Die AK-27 wird bereits auf Level 4 freigeschaltet, was bedeutet, dass du sie fast sofort in deinem benutzerdefinierten Klassen-Setup verwenden kannst.

Ein gut abgestimmtes Loadout ist entscheidend, um im Spiel erfolgreich zu sein, und die AK-27 bietet mit dem richtigen Zubehör eine super Mischung aus Stabilität und Mobilität. Im Folgenden findest du die empfohlenen Aufsätze und Tipps, um das Beste aus dieser Waffe herauszuholen.

Empfohlene Aufsätze für die AK-27

Welche Aufsätze machen die AK-27 zur besten Wahl? Hier ist das empfohlene Setup für die AK-27:

Mündung: SWF Tishina-11

SWF Tishina-11 Lauf: 14″ Prism Light Barrel

14″ Prism Light Barrel Unterlauf: Lateral Precision Grip

Lateral Precision Grip Griffstück: Dictum Light Grip

Dictum Light Grip Feuermodi: Buffer Spring

Dieses Setup sorgt dafür, dass die AK-27 sowohl stabil als auch mobil bleibt. Die SWF Tishina-11 Mündung hilft dabei, dass du beim Schießen nicht auf der Mini-Map angezeigt wirst, während der 14″ Prism Light Barrel und der Dictum Light Grip die Beweglichkeit und die Zielgeschwindigkeit verbessern.

Optionale Aufrüstungen

Wie kannst du das Loadout weiter anpassen? Wenn du die Gunfighter Wildcard verwenden möchtest, kannst du noch drei zusätzliche Aufsätze hinzufügen. Ich empfehle ein Visier, ein größeres Magazin und ein 1mW Instinct Laser Array.

Für diejenigen, die gerne offensiv spielen, kann eine zusätzliche Stabilisierung durch den Lateral Precision Grip und den Buffer Spring nützlich sein. Diese reduzieren den horizontalen Rückstoß erheblich, der oft schwieriger zu kontrollieren ist als der vertikale Rückstoß.

Das perfekte AK-27 Klassen-Setup

Welche zusätzlichen Ausrüstungen sind für die AK-27 nützlich? Um das Beste aus der AK-27 herauszuholen, solltest du die folgenden Gegenstände in deinem Klassen-Setup verwenden:

Wildcard: Perk Greed

Perk Greed Feld-Upgrade: Drone Pod (Quick Launcher)

Drone Pod (Quick Launcher) Taktik: Blendgranate (Längere Blendzeit)

Blendgranate (Längere Blendzeit) Tödlich: Semtex (Hochexplosiv)

Semtex (Hochexplosiv) Perk 1: Leichtgewicht

Leichtgewicht Perk 2: Flinke Hände

Flinke Hände Perk 3: Beweglichkeit

Beweglichkeit Bonus-Perk: Flak Jacket

Diese Kombination verbessert die allgemeine Beweglichkeit und Handhabung, während Flak Jacket die Effektivität feindlicher Wurfgegenstände verringert. Drone Pods und Semtex sind ideal, um Räume zu räumen und aggressive Spielweise zu unterstützen.

Was hältst du von diesem Loadout? Teile deine Meinung und Tipps gerne in den Kommentaren!