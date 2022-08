Im Rahmen der Geeked Week im Februar diesen Jahres haben Netflix, 2K und Take-Two Interactive ihre Kooperation angekündigt. Gemeinsam wollen sie das beliebte Computerspiel BioShock verfilmen.

Seit der Bekanntgabe wurde es wieder recht still um das ambitionierte Filmprojekt, doch nun schickt der Streaming-Riese ein Update: Ein Regisseur und Drehbuchautor für die Adaption sind gefunden!

Netflix: Diving Down to Rapture with BioShock

Es geht zurück nach Rapture! Netflix verspricht ein Wiedersehen mit der schaurig schönen Unterwasserstadt, Bid Daddy und den Little Sisters.

Für die Umsetzung des populären First-Person-Shooters wurden zwei regelrechte Dystopie-Experten verpflichtet: Francis Lawrence und Michael Green.

Francis Lawrence gelang 2005 sein Debüt als Spielfilmregisseur mit „Constantine“. Zwei Jahre später führte er Regie für „I Am Legend“. Heute ist er vor allem für seine Arbeit an der „Die Tribute von Panem“-Reihe (engl. „The Hunger Games“) bekannt, die er seit „Catching Fire“ inszeniert.

Auch für Netflix nahm er bereits im Regiestuhl Platz, um „Slumberland“ (November 2022) mit Jason Momoa zu drehen. Wir haben euch nachfolgend den offiziellen Teaser-Trailer zum Film verlinkt, damit ihr einen kleinen Vorgeschmack davon erhaltet, wie die Zusammenarbeit zwischen Lawrence und dem Streamingdienst aussieht beziehungsweise aussehen könnte.

Michael Green machte sich erstmals mit der Fernsehserie „Smallville“ einen Namen als Drehbuchautor. „Green Lantern“ (2011) wurde sein erstes Filmprojekt. Größere Bekanntheit erzielte Green schließlich 2017 mit seinen Drehbüchern zu „Logan – The Wolverine“ und „Blade Runner 2049“.

Mit diesem Duo sieht Netflix die „BioShock“-Adaption in guten Händen.

Bis zum nächsten Update oder gar ersten Bildern müssen wir uns jedoch wieder gedulden. Lawrence stecke noch mitten in den Dreharbeiten zum „Die Tribute von Panem“-Prequel The Hunger Games: The Ballad of Songbirds ans Snakes. Doch sobald das Projekt abgeschlossen sei, tauche er zusammen mit Green ab in die Tiefen von Rapture.

Wie es eigentlich gerade um den BioShock-Schöpfer Ken Levine steht, verrät unsere Autorin Dina euch in diesem Artikel.

Freut ihr euch auf die Filmadaption? Welche Wünsche habt ihr an die Netflix-Umsetzung? Welche Sorgen sind daran geknüpft? Oder interessiert euch das Projekt so gar nicht und ihr wartet lieber auf BioShock 4? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!