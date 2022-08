Netflix: Neu im September 2022 – Alle neuen Serien und Filme in Überblick

Netflix startet mit einer üppigen Auswahl an neuen Filmen und Serien in den September. Bei uns bekommt ihr die komplette Liste aller Neuzugänge, die der Streaming-Dienst bereit hält.

Unter anderem geht der Serienhit Cobra Kai in die fünfte Staffel. Die US-Amerikanische Dramedy-Serie basiert auf den Karate Kid-Filmen und knüpft unter anderem an die Charaktere Johnny Lawrence und Daniel LaRusso an.

Mit Die Kaiserin startet eine deutsche Netflix-Produktion um die rebellische Sissi, die sich in Kaiser Franz Joseph verliebt. Dabei tritt Devrim Lignauals als Kaiserin Elisabeth von Österreich in die Fußstapfen der großen Romy Schneider.

Besonders vielversprechend scheint der Film „Blond“, der auf dem Bestseller von Joyce Carol Oates basiert. Hier wird die Geschichte der Hollywood-Legende Marilyn Monroe erzählt. Der Titel wurde bereits im Vorfeld mit Skepsis aufgenommen. Der Streifen um die Hauptdarstellerin Ana de Armas soll recht kontrovers sein und die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion stark verschwimmen lassen.

Hier findet ihr die Liste aller Neuerscheinungen auf Netflix:

1. September: Détox (1. Staffel)

2. September: Dated & Related (1. Staffel)

2. September: Devil in Ohio (1. Staffel)

2. September: Du bist nichts Besonderes (1. Staffel)

2. September: Fakes (1. Staffel)

2. September: Buy My House (1. Staffel)

2. September: Fabulous Lives of Bollywood Wives (2. Staffel)

9. September: Cobra Kai (5. Staffel)

9. September: Narco-Saints (1. Staffel)

9. September: Merlí. Sapere aude (2. Staffel)

14. September: Heartbreak High (1. Staffel)

14. September: Verschwunden in Lørenskog (1. Staffel)

14. September: El Rey, Vicente Fernández (1. Staffel)

16. September: Fate: The Winx Saga (2. Staffel)

16. September: Santo (1. Staffel)

16. September: The Brave Ones (1. Staffel)

16. September: Liebe macht blind: Nach dem Altar (2. Staffel)

21. September: Iron Chef: Mexico (1. Staffel)

21. September: Designing Miami (1. Staffel)

22. September: Thai Cave Rescue (1. Staffel)

22. September: Schnelles Geld (2. Staffel)

23. September: Die Mädchen aus der letzten Reihe (1. Staffel)

23. September: Jamtara – Das Phisher-Dorf (2. Staffel)

24. September: Dynasty (5. Staffel)

28. September: Finger weg! (Brasilien) (2. Staffel)

28. September: Die härtesten Gefängnisse der Welt (6. Staffel)

29. September: Die Kaiserin (1. Staffel)

30. September: Der Boden ist Lava (3. Staffel)

30. September: Human Playground (3. Staffel)

30. September: Entergalactic

ohne Releasetermin: ¿A quién le gusta mi follower? (1. Staffel)

1. September: Love in the Villa

1. September: Vizinhos – Nachbarn

1. September: Antebellum

1. September: Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche

1. September: Einsame Entscheidung

1. September: Rock N Rolla

1. September: Outbreak – Lautlose Killer

1. September: Labor Day

1. September: Zola

2. September: Das Festival der Troubadoure

6. September: Diorama

9. September: End of the Road

9. September: Sous emprise – Die Freiheit unter Wasser

12. September: Kalte Füsse

14. September: Broad Peak

14. September: Die katholische Schule

16. September: Do Revenge

16. September: I Used to Be Famous

16. September: Jogi

16. September: Spieglein, Spieglein

21. September: Der Parfumeur

23. September: Athena

23. September: A Jazzman’s Blues

23. September: Lou

24. September: Fullmetal Alchemist The Final Alchemy

25. September: The Kid Detective

28. September: Blond

30. September: Rainbow

30. September: Aníkúlápó

ohne Releasetermin: Plan A Plan B

6. September: Sheng Wang: Sweet and Juicy

6. September: Rodrigo Marques: Feind des Niveaus

13. September: Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

15. September: Liss Pereira: Durchschnittlich erwachsen

20. September: Patton Oswalt: We All Scream

20. September: Nick Kroll: Little Big Boy

7. September: Chef’s Table: Pizza

7. September: Indische Serienmörder: Tagebuch eines Killers

14. September: Die Verbrechen unserer Mutter (Miniserie)

15. September: „Imperator“ Fatih Terim (Dokureihe)

21. September: The Real Bling Ring: Hollywood Heist

21. September: Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin

6. September: Der smarte Umgang mit Geld

6. September: Untold: The Race of the Century

8. September: The Anthrax Attacks

16. September: Skandal! Der Sturz von Wirecard

22. September: Das Traumleben von Georgie Stone

26. September: A Trip to Infinity

28. September: Eat the Rich: Wie die GameStop-Aktie die Wallstreet auf den Kopf stellte