Keine Verschnaufpause für „Cobra Kai“-Fans: Nachdem die vierte Staffel des Comedy-Dramas Ende Dezember 2021 veröffentlicht wurde, geht es im September bereits mit der fünften Staffel weiter. Die Serie, die auf den „Karate Kid“-Filmen aufbaut, wurde ursprünglich auf YouTube realisiert. Seit der dritten Staffel hat die Show auf Netflix ihr Zuhause gefunden.

Ab dem 9. September geht es mit den neuen Folgen der nunmehr fünften Staffel weiter. Ein neuer Trailer verspricht wieder jede Menge Action und Dramatik. Obwohl eine Überraschung der neuen Season in dem Clip noch nicht gezeigt wurde.

Cobra Kai bringt alten Bekannten von LaRusso zurück

Nach dem Ausgang des letzten All-Valley Turniers hat Johnny (William Zabka) seinen Gi an den Nagel gehängt und ist nun als wenig erfolgreicher Uber-Fahrer unterwegs. Daniel (Ralph Macchio) verkündet seinen Schülern, Miyagi-Do schließen zu wollen. Währenddessen baut der gerissene Terry Silver (Thomas Ian Griffith) sein Dojo-Imperium aus und John Kreese (Martin Kove) macht sich neue Freunde im Knast.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Doch der Krieg um das Valley ist noch nicht zu Ende, denn während Silver eine ganze Armee von Senseis aufbaut, holt sich Daniel LaRusso Hilfe von seinem ehemaligen Rivalen Chozen (Yuji Okumoto). Doch auch zwischen den Karateschülern rumort es: Miguel (Xolo Maridueña) und Robby (Tanner Buchanan) können ihre Streitigkeiten auch nach Johnnys eingreifen nicht ruhen lassen.

Während der Trailer wieder einige Wendungen verspricht, wird ein wichtiges Detail nicht erwähnt. Die Fans wissen bereits, dass die fünfte Staffel von „Cobra Kai“ einen besonders hartnäckigen Feind von Daniel LaRusso zurückbringt. Bereits im August hatte der Schauspieler Sean Kanan über Twitter verkündet, dass Mike Barnes in den neuen Folgen auftauchen wird.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Mike Barnes hatte LaRusso in „Karate Kid 3“ eine besonders heftige Abreibung verpasst. Auf welche Seite sich der Rowdy schlagen wird, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Kanan schrieb auf Twitter, dass die Verantwortlichen von „Cobra Kai“ eine tolle Geschichte für seinen Charakter geschrieben haben. Die Fans müssen also wohl oder übel bis zum 9. September warten, um zu erfahren, was es mit Mike Barnes‘ Auftauchen im Valley auf sich hat.