Die Hungerspiele gehen weiter: Spätestens seit der Erfolgsserie Game of Thrones ist der gefeierte Schauspieler Peter Dinklage (als Tyrion Lannister) international bekannt. Nun schließt sich der Darsteller einer weiteren großen Produktion an, dem Prequel-Film The Ballad of Songbirds and Snakes der erfolgreichen Die Tribute von Panem-Filmreihe, die ebenso auf einer Buchreihe basiert. Ein Kinostart ist für 17. November 2023 angekündigt.

Peter Dinklage wird zum Erfinder der Hungerspiele

In der Rolle des Dekan Casca Highbottom wird Dinklage in dem neuesten Werk der Filmreihe zum Erfinder der Hungerspiele. An seiner Seite spielen zudem noch Tom Blyth als junger Coriolanus Snow, Rachel Zegler als Tribut Lucy Gray Baird, Jason Schwartzman als Lucky Flickerman, Josh Andrés Rivera als Sejanus Plinth und Hunter Schafer als Tigris Snow in weiteren Hauptrollen mit.

Suzanne Collins liefert erneut die Buchvorlage, die von den Autoren Michael Arndt und Michael Lesslie adaptiert werden. Die Regie übernimmt wieder der preisgekrönte Filmemacher Francis Lawrence, der auch schon die „Hunger Games“-Filme erfolgreich in Szene setzte.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Worum geht es im Prequel The Ballad of Songbirds and Snakes?

Die Handlung von Das Lied von Vogel und Schlange, so der deutsche Buchtitel des Prequels, geht in der Zeit zurück und zeigt den Werdegang des jungen Snow und wie er zu dem bekannten, kaltblütigen Präsidenten von Panem wird.

Der 18-jährige Coriolanus Snow lebt im Kapitol und macht sich bereit, als Mentor bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Gemeinsam mit 23 anderen Studenten wurde er dazu auserwählt, die Hungerspielen anzuführen. Die einst mächtige Familie Snow durchlebt schwere Zeiten und ihr Schicksal hängt davon ab, ob es Coriolanus gelingt, seine Konkurrenten zu übertrumpfen und auszustechen und Mentor des siegreichen Tributs zu werden.

Die Chancen stehen jedoch schlecht: Er hat die demütigende Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem weiblichen Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur Seite zu stehen: Lucy Gray. Tiefer kann man aus Sicht der Familie nicht fallen.

Wegen des Krieges vor einigen Jahren gegen die Rebellen ist Coriolanus Familie nahezu mittellos, denn das Vermögen der Familie Snow war in Distrikt 13 angelegt gewesen, das vom Kapitol restlos zerstört wurde. Coriolanus will unbedingt die Hungerspiele gewinnen, um das Preisgeld (und ein Stipendium) zu ergattern. Zunächst hegt er jedoch keine großen Hoffnungen, dieses Ziel zu erreichen, da er Lucy Gray nicht für eine ernstzunehmende Kandidatin hält. Doch später ändert sich seine Meinung und zudem beginnt er Gefühle für Lucy Gray Baird zu entwickeln.

Game of Thrones: Feuer, Blut & Drachen im neuen Trailer zum Spin-off House of the Dragon

Wer sind die neuen Charakteren?

Lucy Gray Baird arbeitet in Distrikt 12 als Sängerin der Band Covey und tritt als weiblicher Tribut in den 10. Hungerspielen in der Arena an. Mit ihrer Stimme und ihrem Gesang beeindruckt und bezaubert sie die Menschen im Kapitol und gewinnt viele Sponsoren.

arbeitet in Distrikt 12 als Sängerin der Band Covey und tritt als weiblicher Tribut in den 10. Hungerspielen in der Arena an. Mit ihrer Stimme und ihrem Gesang beeindruckt und bezaubert sie die Menschen im Kapitol und gewinnt viele Sponsoren. Tigris ist die Cousine von Coriolanus und lebt gemeinsam mit ihm und ihrer Großmutter in einer prachtvollen Wohnung, das einzige, was der Familie Snow geblieben ist. Ihre Eltern sind ebenso wie die von Coriolanus verstorben. Mit Müh und Not kann sie mit ihrem Verdienst die Familie gerade so über Wasser halten.

ist die Cousine von Coriolanus und lebt gemeinsam mit ihm und ihrer Großmutter in einer prachtvollen Wohnung, das einzige, was der Familie Snow geblieben ist. Ihre Eltern sind ebenso wie die von Coriolanus verstorben. Mit Müh und Not kann sie mit ihrem Verdienst die Familie gerade so über Wasser halten. Sejanus ‘ Vater ist ein Titan in der Waffenindustrie und konnte sich und seine Familie wegen seines großen Vermögens aus Distrikt 2 ins Kapitol einkaufen. Jedoch ist sein Sohn Sejanus Plinth im Kapitol unglücklich und findet in Coriolanus seinen einzigen Freund. Sejanus verabscheut die Hungerspiele und die Grausamkeit des Kapitols und lehnt sich dagegen auf.

‘ Vater ist ein Titan in der Waffenindustrie und konnte sich und seine Familie wegen seines großen Vermögens aus Distrikt 2 ins Kapitol einkaufen. Jedoch ist sein Sohn Sejanus Plinth im Kapitol unglücklich und findet in Coriolanus seinen einzigen Freund. Sejanus verabscheut die Hungerspiele und die Grausamkeit des Kapitols und lehnt sich dagegen auf. Doktor Gaul ist die Oberste Spielmacherin und eine große Befürworterin der Hungerspiele. Sie wird als kaltherzig und gleichgültig gegenüber dem Leide anderer beschrieben. Sie investiert viel Zeit und Mühe in die Studien des Coriolanus.

ist die Oberste Spielmacherin und eine große Befürworterin der Hungerspiele. Sie wird als kaltherzig und gleichgültig gegenüber dem Leide anderer beschrieben. Sie investiert viel Zeit und Mühe in die Studien des Coriolanus. Dekan Highbottom versucht Coriolanus zu schaden, da er mit dessen Vater zerstritten ist. der Crassus Snow und der Dekan hatten beide während ihrer Studienzeit die Aufgabe, sich eine so große Strafe für die Rebellen auszudenken, dass sie diese nie vergessen würden: Die Idee der Hungerspiele war geboren. Der Dekan distanzierte sich später von dem brutalen Konzept, wird jedoch seitdem als Erfinder der Hungerspiele hingestellt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen