Battlefield 6 revolutioniert Crossplay – Was du wissen musst

Battlefield 6, das neueste Spiel der beliebten Shooter-Reihe von Electronic Arts, steht kurz vor seiner Veröffentlichung am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S. Die Erwartungen an das Spiel sind hoch, insbesondere nachdem der Vorgänger Battlefield 2042 nicht den erhofften Erfolg hatte. Unter der Führung von Vince Zampella wurde Battlefield 6 stark von Battlefield 3 und 4 beeinflusst und soll einen ernsteren Ton anschlagen.

Mit einem Budget von über 400 Millionen Euro ist Battlefield 6 eines der teuersten Spiele, die jemals entwickelt wurden. Die Entwickler setzen auf eine spannende Einzelspieler-Kampagne, die im Jahr 2027 spielt und einen Konflikt zwischen einem zersplitterten NATO und der privaten Militärfirma Pax Armata thematisiert. Multiplayer-Fans dürfen sich auf bekannte Modi wie Eroberung, Durchbruch und Team-Deathmatch freuen, während neue Modi wie Eskalation das Spielerlebnis zusätzlich bereichern sollen.

Wie funktioniert das Crossplay in Battlefield 6?

Welche Änderungen gibt es beim Crossplay? Ursprünglich hatte Electronic Arts angekündigt, dass Konsolenspieler, die das Crossplay deaktivieren, weiterhin mit PlayStation- und Xbox-Nutzern spielen könnten. Diese Aussage hat sich jedoch als falsch erwiesen. Sobald das Spiel am 10. Oktober 2025 live geht, werden Spieler, die Crossplay deaktivieren, nur noch mit Nutzern auf ihrer eigenen Plattform gematcht.

Diese Entscheidung beeinflusst vor allem Spieler, die auf eine Plattform beschränkt bleiben möchten. Die Möglichkeit, Crossplay zu deaktivieren, bietet eine gewisse Kontrolle darüber, mit wem du spielst, und kann eine gleichmäßigere Spielumgebung schaffen, da Spieler auf den gleichen Plattformen oft ähnliche Möglichkeiten und Beschränkungen haben.

Was bietet Battlefield 6 im Multiplayer?

Welche Klassen und Modi sind verfügbar? Der Multiplayer von Battlefield 6 bietet vier Charakterklassen: Angriff, Ingenieur, Unterstützung und Aufklärung. Jede Klasse hat ihre eigenen Spezialfähigkeiten und bevorzugte Waffengattungen, was für unterschiedliche Spielstile sorgt. Der Angriff nutzt Sturmgewehre und Granatwerfer, während der Ingenieur auf Maschinenpistolen setzt und Fahrzeuge reparieren kann.

Auch die Unterstützungsklasse spielt eine wichtige Rolle, indem sie Teamkameraden mit Munition versorgt und sie heilt. Die Aufklärungsklasse hingegen ist ideal für Scharfschützen, die aus der Ferne Gegner ausschalten möchten. Mit der Einführung des neuen Kinesthetic Combat Systems wird das Spielerlebnis durch neue Bewegungsmechaniken bereichert, die es dir ermöglichen, hinter Deckungen hervorzulugen oder gefallene Kameraden in Sicherheit zu ziehen.

Was erwartet die Spieler in der Einzelspieler-Kampagne?

Welche Story erwartet dich? Die Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 6 spielt in einer nahen Zukunft, in der die Welt von geopolitischen Spannungen zerrissen wird. Der Konflikt zwischen einem gespaltenen NATO-Bündnis und der privaten Militärfirma Pax Armata bietet eine spannende Kulisse für actionreiche Missionen. Die Geschichte verspricht, tiefgründig und fesselnd zu sein, mit einer Vielzahl von Szenarien, die dich an die unterschiedlichsten Schauplätze führen werden.

Mit der beeindruckenden Grafik und den realistischen Umgebungen, die durch die Zerstörbarkeit der Umgebung noch intensiver wirken, wird die Kampagne sicherlich ein Highlight für alle Einzelspieler-Fans sein. Die Möglichkeit, Gebäude zu zerstören und neue Wege zu schaffen, bietet dir taktische Freiheiten, wie sie nur in wenigen Spielen zu finden sind.

Deine Meinung ist gefragt!

Was hältst du von den Änderungen beim Crossplay in Battlefield 6? Freust du dich auf die neuen Modi und die Einzelspieler-Kampagne? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren mit der Community!