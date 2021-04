DICE und Electronic Arts arbeiten an einem neuen „Battlefield“. Ob es „Battlefield 6“ heißen wird, ist noch nicht bekannt. Auch wissen wir nicht, in welchem Szenario es angesiedelt sein wird. Aktuelle Gerüchte sprechen von einem Setting in der nahen Zukunft, in dem ihr mittels Drohnen kämpfen könnt.

Ein Battle-Royale-Modus und Maps für bis zu 128 Spieler wurden ebenfalls gerüchteweise erwähnt. Ob das aber stimmt, ist noch nicht klar. Electronic Arts hat keine der Gerüchte bestätigt oder dementiert.

Battlefield 6 hat einen Release im Jahr 2021

Was wir wissen ist, dass „Battlefield 6“ zum Weihnachtsgeschäft 2021 in den Handel kommen soll und Schlachten mit einem so massiven Umfang bietet, wie es die Serie bisher noch nicht zeigte. Es hängt zudem nicht mit dem kürzlich angekündigten Battlefield Mobile zusammen. Das Mobile Game ist ein eigenständiger Titel, der von einem anderen Studio stammt.

„Battlefield 6“ soll für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Offenbar ist kein Release für PS4 und Xbox One geplant. Zumindest erwähnt EA nur noch die neuen Konsolen. Laut Leaker Tom Henderson, solle man eher nicht mit einem Release auf Last-Gen-Konsolen rechnen.

Einen Trailer zum Online-Shooter gibt es derzeit noch nicht. Zwar existiert ein Video, dies gewährt aber nur einen kurzen Einblick in die Technologie und gibt keine Rückschlüsse auf das Setting oder die Grafik. Es erscheint logisch, dass EA spätestens zum EA Play Event 2021 einen offiziellen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der uns einen guten Einblick in den Shooter gewährt und vermutlich auch den Releasetermin nennt.

Das EA Play Event ist für den 14. Juni um 17 Uhr geplant. Denkbar wäre, dass zuvor noch ein kurzer Teaser veröffentlicht wird, der uns einen kleinen Vorgeschmack bietet. Dieser Teaser könnte vielleicht schon im Mai erscheinen. Die Enthüllung mit ersten offiziellen Infos könnte demnach schon in Kürze stattfinden.

Es sind also noch viele Frage rund um „Battlefield 6“ offen. Diese dürften aber schon bald beantwortet werden, wenn der Release des Online-Shooters Ende des Jahres stattfinden soll.