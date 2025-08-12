Battlefield 6 bricht Spieler-Rekord – Ist es der wahre „Call of Duty“-Killer?

Das vergangene Wochenende war ein beachtlicher Erfolg für Battlefield 6. Die Open Beta zog eine enorme Anzahl an Spielern auf Steam an und übertraf den bisherigen Rekord von Call of Duty in Bezug auf die höchste Spielerzahl auf der Plattform. Dieses Ereignis lässt die Fans über die Zukunft des Franchise spekulieren.

Laut SteamDB erreichte Battlefield 6 während seiner Open-Beta-Session am vergangenen Wochenende einen Höchststand von 521.079 Spielern. Damit landet das Spiel auf Platz 18 der Liste der höchsten Spielerzahlen aller Zeiten auf Steam. Im Vergleich dazu steht Call of Duty: Black Ops 6, die derzeit aktivste Version des Spiels auf Steam, auf Platz 20 mit einem Allzeithoch von 491.670 Spielern.

Bedeutung des neuen Rekords

Warum ist dieser Rekord bemerkenswert? Besonders bemerkenswert ist, dass Call of Duty diesen Höchstwert vor fast drei Jahren erreicht hat. Seither haben sich die Verhältnisse für beide Franchise stark verändert. Dass Battlefield 6 diesen Höchstwert während einer nur wenige Tage dauernden Open Beta übertreffen konnte, zeigt den aktuellen Hype um das Spiel.

Obwohl die Spielerzahlen von Call of Duty auf mehrere Plattformen verteilt sind, ist das Übertreffen des Steam-Rekords ein bedeutender Erfolg. Steam repräsentiert nur einen Teil der Call of Duty-Spielerschaft, da die Spiele auch über den Battle.net-Client verfügbar sind. Trotzdem ist es ein verlässlicher Indikator für das Interesse der PC-Spieler.

Battlefield 6: Der „Call of Duty“-Killer?

Kann Battlefield 6 Call of Duty vom Thron stoßen? Seit Jahren spekulieren Fans von First-Person-Shootern über einen potenziellen „Call of Duty“-Killer. Während viele es versucht haben, hat Call of Duty weiterhin die Verkaufscharts und das Engagement der Spieler auf mehreren Plattformen dominiert. Battlefield war historisch gesehen der glaubwürdigste Herausforderer, hatte jedoch in den letzten Jahren mit problematischen Veröffentlichungen zu kämpfen.

Mit Battlefield 6 ist die Diskussion neu entflammt. Obwohl das Übertreffen des Call of Duty-Rekords auf Steam nicht bedeutet, dass Battlefield den FPS-Marktführerschaft übernommen hat, deutet es darauf hin, dass das Franchise wieder an Stärke gewinnt. Ein Beta-Test, der einen solchen Rekord bricht, spricht Bände über den aktuellen Hype um das Spiel.

Die Herausforderungen nach der Veröffentlichung

Welche Herausforderungen stehen Battlefield 6 bevor? Die rekordverdächtige Performance der Beta zeigt, dass das Interesse an einer echten Alternative zu Call of Duty weiterhin besteht. Ob dieses Momentum in eine stabile Spielerbasis nach der Veröffentlichung umgewandelt werden kann, hängt davon ab, wie gut DICE und EA Bugs beseitigen und Inhaltsupdates liefern können.

Obwohl die gesamte Leistung von Battlefield 6 noch zu sehen ist, deutet dieser Rekord darauf hin, dass das Spiel auf dem richtigen Weg für eine starke Markteinführung ist. Die Gaming-Community darf gespannt sein, ob Battlefield 6 das Potenzial hat, den Markt nachhaltig zu beeinflussen.

Was denkst du?

Wie siehst du die Zukunft von Battlefield 6? Kann das Spiel Call of Duty ernsthaft Konkurrenz machen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!