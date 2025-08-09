Battlefield 6 Beta bricht Rekorde – EA blockiert 330.000 Cheater-Versuche

Die Open Beta von Battlefield 6 hat nach langem Warten die Tore für Spieler geöffnet. Bereits am ersten Wochenende erreichte sie einen Höchststand von über 472.600 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Dies stellt einen Rekord für die Battlefield-Reihe dar. Doch der Start verlief nicht ohne Herausforderungen. Die Server hatten anfänglich Schwierigkeiten mit dem Ansturm an Spielern, und viele waren unzufrieden mit der Anforderung von Secure Boot. Electronic Arts (EA) hat nun eine Erklärung darüber abgegeben, wie viele mutmaßliche Cheater bereits während der Beta blockiert wurden.

Probleme mit Cheatern in der Open Beta

Wie viele Cheater wurden in der Battlefield 6 Beta blockiert? Die Open Beta begann am 7. August 2025 mit einem Early-Access-Zeitraum und ist nun für alle Spieler zugänglich. Mit über 470.000 Spielern ist es kein Wunder, dass einige versuchen, das System zu manipulieren. Doch laut EA ist das Problem größer als gedacht.

Ein aktueller Beitrag des EA-Anticheat-Teams reagiert auf das Feedback der Spieler bezüglich der Cheater-Problematik. Das Spiel erfordert Secure Boot, das dein System blockiert, wenn es Rootkits und andere Arten von Malware erkennt. EA hofft, dadurch Cheat-Entwickler zu identifizieren und die Anzahl der Cheater zu reduzieren. Doch die Spieler bemerkten schnell, dass dies nicht ausreicht, um Cheater vollständig zu stoppen.

EA veröffentlicht Zahlen zu Cheatern

Welche Maßnahmen ergreift EA gegen Cheater? In einem Update auf dem EA-Forum bestätigt das Anti-Cheat-Team, dass Secure Boot nicht die einzige Maßnahme gegen Cheater ist. Es hilft jedoch, potenzielle Cheat-Entwickler zu identifizieren. Die Spieler werden weiterhin gebeten, Cheater zu melden, um bei der Identifikation potenzieller Cheater und Cheat-Programme zu helfen.

Gemäß EA sind die Zahlen der blockierten Cheater-Versuche nicht weit von den gleichzeitigen Spielern der Battlefield 6 Beta entfernt. Die Statistiken des EA-Anticheat-Teams zeigen, dass Javelin 330.000 Versuche, zu cheaten oder Anti-Cheat-Kontrollen zu manipulieren, verhindert hat. Es wurden 44.000 potenzielle Cheater am ersten Tag und weitere 60.000 am folgenden Tag gemeldet. Das Team arbeitet mit dem Battlefield Positive Play-Team zusammen, um gemeldete Cheater zu identifizieren und zu entfernen.

Der Kampf gegen Cheater in Online-Spielen

Warum ist Cheating ein so verbreitetes Problem? Mit dem Anstieg der Spielerzahlen ist zu erwarten, dass Cheater und entsprechende Meldungen ebenfalls zunehmen werden. Das Problem ist nicht einzigartig für Battlefield 6, sondern betrifft viele Online-Spiele, besonders First-Person-Shooter. Aufgrund der Popularität der Open Beta ist sie ein aktuelles Ziel für Cheater.

Spieler, die Battlefield 6 genießen wollen, sind verständlicherweise frustriert. Hoffentlich helfen die während der Open Beta gesammelten Daten EA dabei, die Anti-Cheat-Maßnahmen vor der vollständigen Veröffentlichung des Spiels am 10. Oktober 2025 zu verfeinern.

Details zur Battlefield 6 Open Beta

Wann erscheint Battlefield 6 offiziell? Die Veröffentlichung von Battlefield 6 ist für den 10. Oktober 2025 auf PS5, Xbox Series X/S und PC geplant. Die Beta bietet nicht nur einen Einblick in das Gameplay, sondern auch die Möglichkeit für EA, wertvolle Daten zu sammeln, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Du kannst gespannt sein, wie EA mit den Herausforderungen des Cheatings umgeht und ob die Maßnahmen bis zur Veröffentlichung des Spiels optimiert werden können. Teile gerne deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!