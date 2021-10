Battlefield 2042: Modus Hazard Zone wird morgen offiziell mit einem Trailer enthüllt

Am vergangenen Wochenende konnten Spieler*innen weltweit endlich einen ersten Blick in die Open Beta zu Electronics Arts und DICE Multiplayer-Shooter Battlefield 2042 werfen. Gespielt wurde der Modus Eroberung auf der Karte Orbital mit bis zu 128 Spielenden. Zwar war die Beta alles andere als frei von Bugs und technischen Problemen, dennoch konnte dadurch ein guter Eindruck davon gewonnen werden, was der schwedische Entwickler Ende November ungefähr für ein Spiel abliefern wird.

Hazard Zone wird am 14. Oktober offiziell vorgestellt

Wobei bislang lediglich der Multiplayer sowie Battlefield Portal als spielbare Modi enthüllt und vorgestellt wurden. Doch mit Hazard Zone erwartet uns noch eine dritte Möglichkeit, um Zeit mit „Battlefield 2042“ Zeit zu verbringen. Um was für einen Modus es sich dabei aber konkret handelt, wissen wir aktuell nicht.

Dieser Fakt wird sich aber schon am morgigen Donnerstag, den 14. Oktober 2021 ändern. Denn an diesem Tag soll der bislang noch geheimnisvolle Modus der Welt präsentiert werden. Einen ersten Teaser-Trailer haben die Verantwortlichen bereits veröffentlicht.

In den rund 30 Sekunden bekommen wir visuell zwar nicht sonderlich viel gezeigt, doch einige wenige Schriftzüge untermauern die Vermutungen von Insidern.

„Enter the Hazard Zone“ „Every Squad For Themselves“ „Come Prepared“

Es ist zwar noch nicht im Detail bekannt, was Spieler*innen in „Hazard Zone“ erwarten wird, doch es handelt sich dabei in jedem Fall um einen Squad-Spielmodus, der auf eine deutlich intensivere Atmosphäre im kleineren Rahmen abzielt.

Battlefield trifft auf Escape from Tarkov?

Wir können uns gut vorstellen, dass es sich dabei um einen ähnlichen Modus handelt, wie er schon seit längerer Zeit bei dem Shooter „Escape from Tarkov“ sehr erfolgreich angewendet wird. Hier muss ein einzelner Spieler oder ein Squad auf einer eigens dafür entworfenen Map möglichst lange überlegen.

Es gilt bessere Ausrüstung zu finden und gegen feindliche Spieler sowie KI-Gegner anzutreten beziehungsweise diesen erfolgreich aus dem Weg zu gehen. Wer den Ausgang erreicht, darf die in der Runde gefundene Ausrüstung behalten und für einen neuen Durchgang nutzen. Es bleibt also spannend, welche Pläne DICE mit Hazard Zone verfolgt.

EA und DICE werden „Battlefield 2042“ am 19. November 2021 für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC veröffentlichen.