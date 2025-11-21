Baldur’s Gate 3 Update: Neue Fixes, aber Mods kämpfen mit Kompatibilität

Larian Studios hat das neueste Update für Baldur’s Gate 3, das sogenannte Hotfix 35 veröffentlicht. Das Update konzentriert sich auf die Behebung von Abstürzen auf allen Plattformen und enthält Verbesserungen für die Leistung des Spiels auf dem Steam Deck. Trotz dieser Verbesserungen sind viele Spieler frustriert, da das kleine Update viele Baldur’s Gate 3-Mods unbrauchbar gemacht hat.

Verbesserungen und Korrekturen

Was sind die Highlights des neuen Updates? Der Hotfix 35 bringt einige wichtige Korrekturen mit sich, darunter die Behebung eines Einfrierens auf der PS5, das auftreten konnte, wenn die L2-Taste gedrückt wurde. Auch auf der Xbox wurden Abstürze behoben, die im Multiplayer-Modus auftreten konnten, sowohl auf der Host- als auch auf der Client-Seite.

Für das Steam Deck wurde der Standard-Upscaling-Typ von FSR 1 auf FSR 2.2 geändert, um die Schärfe zu verbessern. Darüber hinaus wurden die Ladezeiten auf dem Steam Deck in einigen Fällen verkürzt, und der VRAM-Verbrauch bei Nvidia-GPUs wurde optimiert.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf die Änderungen? Während die Korrekturen von vielen begrüßt werden, gibt es auch Kritik aus der Modding-Community. Da das Update viele Mods unbrauchbar macht, müssen diese aktualisiert werden, um mit der neuesten Spielversion kompatibel zu sein. Spieler, die sich mitten in einem modifizierten Durchlauf von Baldur’s Gate 3 befinden, sollten ihre Mods aktualisieren, um weiterhin ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Obwohl dies frustrierend sein kann, ist es eine bekannte Tatsache, dass Updates oft Mod-Kompatibilitätsprobleme verursachen. Spieler, die Mods verwenden, sind sich dieser Herausforderungen meist bewusst und erwarten, dass sie nach einem Update ihre Mods anpassen müssen.

Entwicklungsstand von Larian Studios

Woran arbeitet Larian Studios derzeit? Larian Studios, bekannt für seine Arbeit an der Divinity-Serie und Baldur’s Gate 3, ist bereits mit der Entwicklung neuer Spiele beschäftigt. Obwohl das Studio weitgehend mit der Baldur’s Gate-Reihe abgeschlossen hat, werden weiterhin kleinere Updates bereitgestellt, um das Spiel zu unterstützen.

Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis Larian bereit ist, über ihre neuen Projekte zu sprechen. Baldur’s Gate 3 bleibt ein herausfordernder Maßstab für zukünftige Projekte des Studios.

Was denkst du über das neue Update von Baldur’s Gate 3? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren!