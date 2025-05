Balatro begeistert als kostenloses PlayStation Plus-Highlight im Mai 2025

Im Mai 2025 hat PlayStation Plus seinen Abonnenten eine beeindruckende Auswahl an kostenlosen Spielen geboten, die sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 begeistert aufgenommen wurden. Die drei Spiele, die in diesem Monat kostenlos zur Verfügung stehen, sind Ark: Survival Ascended, Balatro und Warhammer 40,000: Boltgun. Während Ark: Survival Ascended exklusiv für die PS5-Abonnenten zugänglich ist, können die anderen beiden Titel auf beiden Konsolen gespielt werden. Alle drei Spiele sind bis zum 3. Juni 2025 für alle PS Plus-Abonnenten kostenlos verfügbar, unabhängig von ihrem Abonnement-Tier.

Die Beliebtheit von Balatro

Warum ist Balatro so erfolgreich? Laut Daten von True Trophies ist Balatro mit Abstand das meistgespielte kostenlose PlayStation Plus-Spiel in diesem Monat. Es hat sich als drittgrößter PlayStation Plus-Titel des Jahres 2025 etabliert, übertroffen nur von High on Life im Februar und RoboCop Rogue City im April. Seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2023 ist es der siebtgrößte PlayStation Plus-Release.

Für diejenigen, die mit dem neuen kostenlosen Spiel vertraut sind, ist dieser Erfolg wahrscheinlich keine Überraschung. Balatro ist ein roguelike Deck-Building Poker-Spiel, entwickelt von LocalThunk und veröffentlicht von Playstack. Es ist bekannt für seine fesselnde Spielmechanik und hat sich schnell einen Platz unter den besten Spielen des Jahres 2024 erobert, was sich in einer beeindruckenden Metacritic-Bewertung von 90-95 widerspiegelt. Bis Anfang dieses Jahres wurden über fünf Millionen Exemplare verkauft.

Besondere Auszeichnungen und Gameplay

Welche Anerkennung hat Balatro erhalten? Das Spiel erhielt Nominierungen für das Spiel des Jahres und die beste Spielregie bei den Game Awards 2024. Zudem gewann es Auszeichnungen als bestes unabhängiges Spiel, bestes Debüt-Indie-Spiel und bestes mobiles Spiel.

Die offizielle Beschreibung im PlayStation Store beschreibt Balatro als ein Poker-Deck-Building-Spiel, das sich auf das Erstellen mächtiger Synergien konzentriert. Spieler kombinieren Pokerhände mit einzigartigen Jokerkarten, um abwechslungsreiche Synergien und Builds zu schaffen. Das Ziel ist es, genug Chips zu sammeln, um die Herausforderungen zu meistern und den finalen Boss zu besiegen.

Spielzeit und Umfang

Wie lange dauert es, Balatro zu spielen? Wer sich für Balatro über PlayStation Plus entscheidet, sollte mindestens sieben Stunden für den ersten Durchlauf einplanen. Mit zusätzlichen Inhalten kann das Spiel jedoch bis zu 40 Stunden beschäftigen. Für Spieler, die das Spiel zu 100 % abschließen möchten, sind über 200 Stunden erforderlich.

Liebe Leser, was haltet ihr von Balatro und den anderen kostenlosen PlayStation Plus-Spielen im Mai? Teilt eure Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren!