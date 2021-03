Assassin’s Creed Valhalla erhält Update 1.2.0 und bereitet das Osterevent vor – Was steckt noch drin?

Assassin’s Creed Valhalla wird weiterhin mit größeren und kleineren Updates ausgestattet, um uns weiterhin in die Wikingerwelt von Eivor zu ziehen. Das heute erscheinende Update 1.2.0 ist dabei eines der größeren Sorte und beinhaltet neben zahlreichen weiteren Bugfixes und Fehlerbehebungen, ein neues Fest in eurer Siedlung, neue Fähigkeiten und endlich auch den lange vermissten Transmog. Ach ja, und mehr Katzen.

Das steckt in Update 1.2.0 für Assassin’s Creed Valhalla

Der neue Patch nimmt sich zahlreichen Questproblemen und Bugs in „Assassin’s Creed Valhalla“ an, hat aber gleichzeitig auch einige Neuerungen im Gepäck. Nach dem jüngst eingeführten Flussraubzug-Modus wird also nachgelegt, immerhin kündigt die Roadmap zum Game noch einiges an künftigen Inhalten an.

Darunter ist nun das Ostara-Event, das vom 18. März bis zum 8. April andauern und das Osterfest zelebrieren wird. Damit sollen in einem hübsch dekorierten Hraefnathorp Nebenaktivitäten wie eine Eiersuche samt passender Belohnungen freigeschaltet werden. Nach dem weihnachtlichen Julfest ist das Ostara Festival das zweite Event in AC Valhalla.

Außerdem findet das Transmoggen in das Rollenspiel. Dieses Feature solltet ihr bereits aus Assassin’s Creed Odyssey kennen, denn damit könnt ihr ganz einfach die Erscheinung eurer Waffen und Rüstung verändern, ohne dass die Items ihre Werte verlieren oder verändern. Ihr verpasst eurer liebsten Ausrüstung also einfach eine andere Optik, indem ihr bei Schmied Gunnar eine kleine Gebühr von 50 Silber entrichtet.

Ihr wollte die Werte für eure Rüstung behalten, aber ihr ein neues Aussehen verpassen? Mit dem neuen Transmog-Feature geht das jetzt auch in AC Valhalla.© Ubisoft

Neue Skills für Eivor

Fearless Leaper : Wenn diese Fähigkeiten aktiviert ist, verursacht der Sprungangriff einen größeren Schadensbereich und kann aus jeder Höhe ausgeführt werden.

: Wenn diese Fähigkeiten aktiviert ist, verursacht der Sprungangriff einen größeren Schadensbereich und kann aus jeder Höhe ausgeführt werden. Raven’s Loot : Sýnin sammelt Loot von Zielen ein, die mit Fernkampfangriffen getötet wurden.

: Sýnin sammelt Loot von Zielen ein, die mit Fernkampfangriffen getötet wurden. Loot Food: Eivor hat damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, Nahrung von Leichen zu plündern

Weitere Update-Inhalte

Hinzu kommen einige weitere Neuerungen, Anpassungen und Optimierungen für „Assassin’s Creed Valhalla“:

Es gibt fortan mehr Katzen in ganz Englaland.

in ganz Englaland. In Lunden wird es keine Füchse mehr geben.

mehr geben. Die Charakterphysik beim Treppensteigen wurde verbessert. (Gott sei Dank!)

beim wurde verbessert. (Gott sei Dank!) Kleine Boote können jetzt Feuer fangen, wenn Fackeln auf sie geworfen werden.

können jetzt fangen, wenn auf sie geworfen werden. Es wurden verschiedene Gameplayfehler, Performance-, Stabilitäts und Spielwelt-Probleme sowie 48 Quests gefixt.

gefixt. Es gibt eine neue Kameraperspektive, mit der ihr fortan näher an Eivor heranzoomen könnt. In Kämpfen zoomt die Kamera dabei automatisch wieder heraus. Die Option findet ihr in den Gameplay-Einstellungen.

Es gibt künftig mehr Katzen in der Spielwelt. Dafür mussten die Füchse das mittelalterliche London verlassen. © PlayCentral.de

Uhrzeit der Freischaltung und Downloadgröße

Wann genau erscheint das Update? Der 1.2.0-Patch erscheint am heutigen 16. März um 13:00 Uhr deutscher Zeit für Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Stadia und Amazon Luna. Die Größe des Downloads fällt dabei je nach Plattform wie folgt aus:

Xbox Series X/S: rund 17.97 GB

Xbox One: rund 12.81 GB

PS5: rund 12.28 GB

PS4: rund 12.6 GB

PC: rund 15.85 GB

Wollt ihr euch die vollständigen Patchnotes geben, findet ihr die komplette Liste mit allen Details hier. Alle weiteren Infos, Guides und News zu „Assassin’s Creed Valhalla“ findet ihr außerdem immer brandaktuell auf unserer Themenseite zum Spiel.