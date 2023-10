Ein Geschenk für dich – Lösung des Rätsels in Assassin’s Creed Mirage

In Assassin’s Creed Mirage gibt es super viele Nebenaufgaben, die uns weiter in die Welt der geheimen Bruderschaft entführen. Die einen Aufgaben lohnen sich mehr, die anderen weniger. Es kommt immer auf die Tätigkeit an, doch am Ende kommt Basim immer auf seine Kosten.

Ihr könnt sogenannte Scherben suchen, historische Stätte erkunden oder auf die gezielte Jagd nach Waffen gehen. Schaut diesbezüglich unbedingt in unseren Waffen-Guide, in dem wir euch über alle Waffen berichten, die es im Spiel zu finden gibt.

Rätsel in Assassin’s Creed Mirage

Ein wenig Abwechslung im Alltag von „Assassin’s Creed: Mirage“ bringen da die kleineren Rätsel. Hier bei uns auf PlayCentral.de findet ihr eine Übersicht aller Rätsel im Spiel.

Doch in diesem Guide geht es um die Lösung des Rätsels: Ein Geschenk für dich. Kommt ihr nicht weiter? Dann seid ihr hier goldrichtig!

Wo finde ich das Rätsel: Ein Geschenk für dich?

Dieses Rätsel versteckt sich im äußersten Südwesten der Runden Stadt. Schaut auf unsere Karte und lauft erst einmal zu diesem Punk auf der Karte. Das Rätsel liegt südwestlich des Palasts mit der grünen Kuppel.

© Ubisoft

Von hier aus geht es nun los. Sucht das Fenster mit Holzbalken (siehe Bild, Außenfassade). Das Ziel ist das Fenster auf der anderen Seite, hinter dem ein Schloss hängt. Zückt eure Wurfmesser und zerstört das Schloss.

© Ubisoft

Dann könnt ihr einmal um das Gebäude herumlaufen und euch Zutritt verschaffen. Das ist das nachfolgende Fenster im ersten Stock. Klettert hoch und durchsucht die Behausung.

© Ubisoft

Im Inneren liegt das Rätsel. Dieses Mal ist es wieder eine mysteriös gekritzelte Schrift und wir haben keine Ahnung, wo sie uns hinführt.

© Ubisoft

Wie ist die Lösung des Rätsels?

Aber bitte nicht verzagen! Denn hier kommt sogleich die Lösung des Rätsels.

Jetzt bleiben wir vorerst in der Runden Stadt. Es geht jedoch in den Norden. Sucht das Mazalim Gericht im Norden, das groß auf der Karte eingezeichnet ist.

© Ubisoft

Verschafft euch Zutritt. Im Inneren des westlichen Hofs liegt der Schatz verstreckt – und zwar in einem Brunnen, wie auf der Karte zu sehen. Der Brunnen ist wunderschön verziert und sticht mit seiner blauen Farbe ein wenig hervor.

© Ubisoft

Ein Geschenk für dich: Welche Belohnung gibt es?

Aber ist der Aufwand die Mühe wert? Ja, für viele schon. Denn als Belohnung gibt es den Baduinen-Talisman. Und der sieht immerhin wahnsinnig cool aus. Aber seht am besten selbst!

© Ubisoft

Was haltet ihr von der Belohnung? Ist das was für euch oder eher nicht? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns, wie schwer ihr das Rätsel fandet!

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen.