Alle Rätsel finden und lösen: in Assassin’s Creed Mirage finden

In Assassin’s Creed Mirage stoßt ihr im Verlauf eurer Reise auf verschiedene Rätsel. Dabei handelt es sich um Karten, Notizen oder Zeichnungen mit Hinweise zu einem bestimmten Ort, an dem sich ein Schatz versteckt. Löst ihr ein solches Rätsel und geht an den angezeigten Ort, erhaltet ihr als Belohnung Monturfarben und Talismane.

Alle Rätsel in Assassin’s Creed Mirage im Überblick

Rätsel #1 – Finde, was ich stahl (Notiz)

Fundort: Diese Notiz versteckt sich südwestlich des Tors Bab al-Kutrabbul unter einigen Palmblättern.

Lösung: Diesen Schatz findet ihr südwestlich im Seifenkocherbezirk von Harbiya im Westen der Runden Stadt nach einem hölzernen Pavillon mit einer großen Palme daneben. Darüber sind drei große Sonnensegel in verschiedenen Farben mit Seilen an der Palme und den umliegenden Gebäuden befestigt.

Der Schatz besteht aus der Monturenfarbe Schwarzes Zandsch-Aufbegehren.

Rätsel #2 – Ernte der Ruinen (Zeichnung)

Fundort: Dieses Rätsel findet ihr in Jarjaraya, das sich ein gutes Stück südlich von Badgad befindet. Klettert hier über den Balkon in das erste Stockwert des Teehauses und nehmt die Zeichnung neben der Leiche an euch.

Lösung: Auf der Zeichnung sind eindeutig ein knorriger Baum sowie eine Ruine zu erkennen. Diesen Ort werdet ihr wahrscheinlich erst im späteren Spielverlauf finden und auch eher nur dann, wenn ihr die Spielwelt genauer erkundet. Denn der Fundort für den Schatz liegt ganz im Osten der Karte von „Assassin’s Creed Mirage“.

Hinter einem großen Felsen liegt der Schatz, der von einer Schlange bewacht wird, also Vorsicht! Ihr erhaltet den Ensetzlichen Talissman: „Dieser Talisman zeigt eine entsetzliche Kreatur, deren Geschichte von Abdul Alhazred in seinem Buch der Toten niedergeschrieben wurde.“

Rätsel #3 – Zurückgelassen (Zeichnung)

Fundort: Findet ihr in einem Haus in Harbiya. Stoßt das Gerüst um und betretet den Raum durch das Fenster. Neben einer Leiche findet ihr das Rätsel in Form einer Zeichnung. Abgebildet ist darauf anscheinend ein Dorf, das sich an einem Gewässer befindet.

Lösung: Der Schatz befindet sich ganz im Westen der Wildnis vor einem Steg ein Stück südlich des Verlassenen Dorfes am Fluss. Ihr werdet mit dem Talisman des gehörnten Löwen belohnt: „Dieser Talisman stellt den legendären Rostam dar, eine Heldengestalt der persischen Mythologie. Seine Taten sind im Buch der Könige niedergeschrieben.“

Rätsel #4 – Das Geschenk (Zeichnung)

Fundort: Dieses Rätsel findet ihr in dem Bezirk Haylanah im Westen von Bagdad. Klettert hier auf das Dach des mit Effeu bewachsenen Hauses. Unten befinden sich einige Händler mit ihrem Laden in dem Gebäude.

In der Notiz steht, dass ein Geschenk in den Fluss geworfen wurde.

„Ich warf mein Geschenk in den Fluss, sah zu, wie er es zu jener Brücke trug, nahe des Tores, das für seine Märkte berühmt ist.“

Lösung: Den Schatz findet ihr nicht in der Stadt, da das Geschenk flussabwärts bis hinaus in die Wüste getrieben ist. Reist in die Westliche Wildnis vor Bagdad und dort die einzige Brücke in der Nähe der Oase auf.

Einige Meter östlich der Brücke direkt am Flussufer findet ihr schließlich den Schatz. Ihr werdet mit dem Talisman des Ritters belohnt: „Dieser Talisman schmücke das Pferd, welches einen abbasidisschen Ritter in die Schlacht trug. Er trägt die Farben der Kavallerie: Rot und Gold.“

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts