Alle Waffen in AC Mirage im Überblick

Neben Basims versteckter Klinge und einigen nützlichen Hilfsmitteln, werden euch in Assassin’s Creed Mirage verschiedene Schwerter und Dolche zur Verfügung gestellt, um gegen die Soldaten und Wachen in dem Action-Adventure von Ubisoft möglichst gut gewappnet zu sein.

Zwar ist der Umfang der Waffen nicht sonderlich groß, dennoch gibt es einige besonders schicke sowie nützliche Stücke, die ihr ziemlich leicht verpassen könnt. Alle Waffen in Mirage samt deren Fundorte haben wir euch in diesem Guide übersichtlich aufgelistet.

Außerdem erklären wir euch, wie ihr in dem Titel eure Schwerter und Dolche verbessern könnt.

Wie verbessere ich meine Waffen in AC Mirage?

Für den offenen Kampf nutzt Basim in AC Mirage ein Schwert, das jeweils über einen Wert für den austeilenden Schaden sowie die Verteidigung verfügt.

Außerdem verfügt jede Waffe über einen einzigartigen Effekt, der im Kampf ziemlich nützlich sein kann und zum Beispiel aus zusätzlichem Elementarschaden besteht.

Jede Waffe in Mirage kann in bis zu drei Stufen verbessert werden. Dafür muss ein Schmied aufgesucht werden, der auf eurer Karte durch zwei gekreuzte Schwerter markiert ist. Dieser verlangt von euch Leder sowie Stahlbarren. Ihr findet diese Ressourcen in Truhen oder könnt sie bei Händlern kaufen. Außerdem erhaltet ihr sie für abgeschlossene Aufträge in Bruderschaftshäusern.

Waffen-Upgrade auf Rang 2 : 60 Stahlbarren/30 Leder + Verbesserungsplan

: 60 Stahlbarren/30 Leder + Verbesserungsplan Waffen-Upgrade auf Rang 3: 120 Stahlbarren/60 Leder + Verbesserungsplan

Hinweis: Einige Waffen befinden sich von Beginn an auf der maximalen Stufe, weshalb ihr diese nicht weiter verbessern könnt.

© Ubisoft

Alle Waffen in AC Mirage

In „Assassin’s Creed Mirage“ gibt es insgesamt 20 verschiedene Waffen, die sich in jeweils 10 Schwerter und 10 Dolche aufteilen. Durch Erfolge in der Story, das Auffinden und Öffnen von Ausrüstungstruhen oder das Lösen von bestimmten optionalen Aufgaben, erhaltet ihr nach und nach neue Schwerter und Waffen.

Alle Schwerter

Blitzschwert

Perk : Jeder dritte Angriff fügt 4 Gegnern in der Nähe 50 Blitzschaden zu.

: Jeder dritte Angriff fügt 4 Gegnern in der Nähe 50 Blitzschaden zu. Fundort: Könnt ihr im Ingame Shop als Teil des Blitzwaffenpakets für 4,99 Euro kaufen.

© Ubisoft

Dämonenkralle

Perk : Brennende Gegner anzugreifen steckt die Waffe 10 Sekunden lang in Brand und kann andere Gegner entzünden.

: Brennende Gegner anzugreifen steckt die Waffe 10 Sekunden lang in Brand und kann andere Gegner entzünden. Fundort: Könnt ihr im Ingame Shop als Teil des Feuerdämonenpakets für 14,99 Euro kaufen.

© Ubisoft

Dschinn-Schwert

Perk : Angriff gegen mit Effekten belegte Gegner fügen 50 % mehr Schaden zu.

: Angriff gegen mit Effekten belegte Gegner fügen 50 % mehr Schaden zu. Fundort: Könnt ihr im Ingame Shop als Teil des Dschinnpakets für 9,99 Euro kaufen.

© Ubisoft

Sandschwert

Perk : Heilender Sand – Tötest du einen Gegner, während die Zeit verlangsam ist, stellst du 20 % Gesundheit wieder her.

: Heilender Sand – Tötest du einen Gegner, während die Zeit verlangsam ist, stellst du 20 % Gesundheit wieder her. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 72/59

: 72/59 Fundort: Ihr erhaltet dieses Schwert beim Kauf der Deluxe Edition.

© Ubisoft

Schwert des Abbasiden-Ritters

Perk : Auf Messers Schneide – Wenn Basims Gesundheit unter 50 % ist, fügen leichte Angriffe 30 % mehr Schaden zu.

: Auf Messers Schneide – Wenn Basims Gesundheit unter 50 % ist, fügen leichte Angriffe 30 % mehr Schaden zu. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 65/65

: 65/65 Fundort: Den genauen Fundort dieser Montur haben wir in diesem Guide beschrieben.

© Ubisoft

Schwert des Eingeweihten von Alamut

Perk : Geschärfte Klinge – Nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50 % mehr Schaden zu.

: Geschärfte Klinge – Nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50 % mehr Schaden zu. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 65/65

: 65/65 Fundort: Ihr erhaltet dieses Schwert sowie die entsprechenden Verbesserungspläne im Verlauf der Story.

© Ubisoft

Schwert der Verborgenen

Perk : Giftig – Jeder fünfte Treffer vergiftet den Gegner.

: Giftig – Jeder fünfte Treffer vergiftet den Gegner. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 46/78

: 46/78 Fundort: Den genauen Fundort dieser Montur haben wir in diesem Guide beschrieben.

© Ubisoft

Shamshir-e Zomorrodnegar

Perk : Blutpreis – Die maximale Gesundheit wird um 50 % gesenkt, aber der Schaden um 50 % erhöht.

: Blutpreis – Die maximale Gesundheit wird um 50 % gesenkt, aber der Schaden um 50 % erhöht. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 46/78

: 46/78 Fundort: Erhaltet ihr, wenn ihr alle 10 Scherben gesammelt und zu einem Isu-Tempel gebracht habt.

© Ubisoft

Rostam-Schwert

Perk : Kettenreaktion – Jeder aufeinanderfolgende Angriff fügt 5 % mehr Schaden zu – bis zu einem Maximum von +50 %.

: Kettenreaktion – Jeder aufeinanderfolgende Angriff fügt 5 % mehr Schaden zu – bis zu einem Maximum von +50 %. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 78/46

: 78/46 Fundort: Erhaltet ihr für das Absolvieren von Aufträgen im Bruderschaftshaus.

© Ubisoft

Zandsch-Schwert des Aufbegehrens

Perk : Zurückschlagen – Nach perfektem Ausweichen fügt der folgende Angriff 50 % mehr Schaden zu.

: Zurückschlagen – Nach perfektem Ausweichen fügt der folgende Angriff 50 % mehr Schaden zu. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 78/46

: 78/46 Fundort: Den genauen Fundort dieser Montur haben wir in diesem Guide beschrieben.

© Ubisoft

Alle Dolche

Blitzdolch

Perk : Bist du von mehr als 2 Gegner umgeben, werden Schaden und Schadenswiderstand um je 50 % erhöht.

: Bist du von mehr als 2 Gegner umgeben, werden Schaden und Schadenswiderstand um je 50 % erhöht. Fundort: Könnt ihr im Ingame Shop als Teil des Blitzwaffenpakets für 4,99 Euro kaufen.

© Ubisoft

Dolch der Zeit

Perk : Dolch der Zeit – Perfekte Paraden verlangsamen 3 Sekunden lang die Zeit,

: Dolch der Zeit – Perfekte Paraden verlangsamen 3 Sekunden lang die Zeit, Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 43/35

: 43/35 Fundort: Ihr erhaltet diesen Dolche beim Kauf der Deluxe Edition.

© Ubisoft

Das Samsaama

Perk : Lebensraub – Jeder fünfte Treffer heilt 10 % von Basims Gesundheit.

: Lebensraub – Jeder fünfte Treffer heilt 10 % von Basims Gesundheit. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 27/47

: 27/47 Fundort: Erhaltet ihr, wenn ihr alle 10 Scherben gesammelt und zu einem Isu-Tempel gebracht habt.

© Ubisoft

Dolch des Abbasiden-Ritters

Perk : Widerstandfähig – Wenn Basims Gesundheit unter 50 % ist, wird der Schadenswiderstand um 30 % erhöht.

: Widerstandfähig – Wenn Basims Gesundheit unter 50 % ist, wird der Schadenswiderstand um 30 % erhöht. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 39/50

: 39/50 Fundort: Den genauen Fundort dieser Montur haben wir in diesem Guide beschrieben.

© Ubisoft

Dolch des Eingeweihten von Alamut

Perk : Brutale Verteidigung – Paraden fügen 25 mehr Verteidigungsschaden zu.

: Brutale Verteidigung – Paraden fügen 25 mehr Verteidigungsschaden zu. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 39/39

: 39/39 Fundort: Ihr erhaltet diesen Dolch sowie die entsprechenden Verbesserungspläne im Verlauf der Story.

© Ubisoft

Dolch der Verborgenen

Perk : Verbreitung – Einen vergiften Gegner im Nahkampf zu töten schafft eine Giftwolke, die Gegnern in Nähe schadet.

: Verbreitung – Einen vergiften Gegner im Nahkampf zu töten schafft eine Giftwolke, die Gegnern in Nähe schadet. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 27/47

: 27/47 Fundort: Den genauen Fundort dieser Montur haben wir in diesem Guide beschrieben.

© Ubisoft

Reißzahn des Feuerdämons

Perk : Paraden stecken den Gegner in Brand.

: Paraden stecken den Gegner in Brand. Fundort: Könnt ihr im Ingame Shop als Teil des Feuerdämonenpakets für 14,99 Euro kaufen.

© Ubisoft

Rostam-Dolch

Perk : Schnurgerade – Gegner aus der Nähe mit Wurfmessern zu treffen fügt 10 % mehr Schaden zu.

: Schnurgerade – Gegner aus der Nähe mit Wurfmessern zu treffen fügt 10 % mehr Schaden zu. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 47/27

: 47/27 Fundort: Erhaltet ihr für das Absolvieren von Aufträgen im Bruderschaftshaus.

© Ubisoft

Dschinn-Dolch

Perk : Den Angriff eines Gegners, der mit einem Effekt belegt wurde, zu parieren, verlängert die Effektdauer um 4 Sekunden.

: Den Angriff eines Gegners, der mit einem Effekt belegt wurde, zu parieren, verlängert die Effektdauer um 4 Sekunden. Fundort: Könnt ihr im Ingame Shop als Teil des Dschinnpakets für 9,99 Euro kaufen.

© Ubisoft

Zandsch-Dolch des Aufbegehrens

Perk : Neuer Atem – Erfolgreiches Ausweichen füllt 10 % der Ausdauer auf.

: Neuer Atem – Erfolgreiches Ausweichen füllt 10 % der Ausdauer auf. Schad/Vert.-Schd auf Stufe 3 : 47/27

: 47/27 Fundort: Den genauen Fundort dieser Montur haben wir in diesem Guide beschrieben.

© Ubisoft

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts.