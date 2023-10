Rätselhafte Scherben in Assassin’s Creed Mirage finden – Fundort Versteckte Stätte

In Assassin’s Creed Mirage findet ihr die Stadt Bagdad sowie dessen Umland verteilt insgesamt zehn Ath-Tha’abeen. Dabei handelt es sich um Elitemitglieder des Ordens, die geheimnisvolle Scherben bei sich tragen.

Im Laufe des Spiels erhaltet ihr die Quest Nihals Aufgabe. Denn Basims Freundin ist schon seit einiger Zeit besessen von antiken Schriften. Hierfür muss unter anderem das Geheimnis um die mysteriösen Scherben gelüftet werden.

Die Ordensmitglieder sind allesamt auf den Straßen Bagdads unterwegs, meistens mit einem oder gleich mehreren Begleitern. Entweder tötet ihr euer Gegenüber, um an die Scherbe zu gelangen oder ihr stehlt diese einfach unbemerkt aus dem Geldbeutel.

Hinweis: Verwendet am besten euer Adlerauge, um die Scherben zu finden. Bevor ihr diesen Auftrag erhaltet, könnt ihr übrigens bereits an die Scherben gelangen, wenn ihr zufällig ein solches Ordensmitglied tötet oder bestehlt. Zu diesem Zeitpunkt wie ein Mitglied des Ordens aber noch nicht durch ein entsprechendes Symbol auf der Karte markiert.

Fundorte alle 10 Scherben in Assassin’s Creed Mirage

Rätselhafte Scherbe #1: Dieses Mitglied spaziert ohne Begleiter durch das Viertel der Küchenkräfte sowie die dortige Brücke in Richtung Lager beschlagnahmter Waren. Ihr könnt euren Gegner unbemerkt von hinten ausschalten oder die Scherbe stehlen.

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #2: Dieses Mitglied findet ihr außerhalb des riesigen Bazars in dem Bezirk Tabik. Hier wandert es mit einem Begleiter durch die Straßen. Schaltet beide aus oder stehlt die Scherbe vorsichtig.

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #3: Um diese Scherbe zu erhalten, müsst ihr euch in den Bezirk Haylanah im Westen von Bagdad begeben. Dieses Mitglied spaziert mit einem Bewacher durch die Straßen.

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #4: Dieses Mitglied findet ihr in dem Bezirk al-Yasiriyah im Nordwesten von Bagdad. Schaut euch hier in der Nähe der örtlichen Schreibstube sowie der größeren Brücke, die zum nächsten Bezirk führt, um.

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #5: Reist in die Runde Stadt und haltet euch an den südlichen Aussichtspunkt im Wohnbezirk. Hier in der Nähe werdet ihr das Mitglied bereits sehen, es wird von mehreren Begleitern beschützt, seid also vorsichtig!

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #6: Jetzt geht es zum nördlichen Aussichtspunkt in der Runden Stadt. Schaltet Ordensmitglied und Begleiter aus oder stehlt die Scherbe einfach.

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #7: In der Harbiya nördlich der Runden Stadt findet ihr im Randbereich das nächste Mitglied, dieses Mal mit zwei Begleitern.

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #8: Ebenfalls in Harbiya trefft ihr auf ein Ordensmitglied, das eine solche Scherbe bei sich trägt.

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #9: Für dieses Mitglied müsst ihr euch in die Wildnis südlich von Bagdad begeben. Ganz in der Nähe des dortigen Aussichtspunkts findet ihr die gesuchte Person mit zwei Begleitern. Vorsichtig, einer von den beiden ist ein Hauptmann, also ein Elite-Kämpfer, der nur mit Angriffen von hinten verwundbar ist.

© Ubisoft

Rätselhafte Scherbe #10: Nun geht es nach al-Anbar, ganz om Norden der Karte. Die kleine Stadt zählt ebenfalls zu der Region Wildnis. Ein Stück südlich der Stadt findet ihr das Mitglied mit zwei Begleitern.

© Ubisoft

Der Ruf: Finde die versteckte Stätte in Assassin’s Creed Mirage

Sobald ihr alle 10 Scherben gesammelt habt, müsst ihr eine Verwendung dafür finden. Dazu müsst ihr die versteckte Stätte finden. Diese befindet sich nördlich der Dünen von Dur-Kurigalzu.

Den geheimen Eingang zur versteckten Stätte findet ihr in der Nördlichen Oase. Springt in den kleinen See und taucht nach ganz unten, dann folgt ihr dem Unterwassertunnel bis hinein in den Isu-Tempel.

© Ubisoft

Hier gibt es insgesamt drei Altäre, in die ihr jeweils mehrere Scherben einsetzen könnt.

Für jeden Altar, der mit der erforderten Anzahl an Scherben ausgestattet wurde, erhaltet ihr einen Gegenstand des Isu-Sets. Dieses besteht aus einer Montur, einem Schwert und einem Dolch.

2 Rätselhafte Scherben ablegen : Das Samsaama (Dolch)

: Das Samsaama (Dolch) 3 Rätselhafte Scherben ablegen : Shamshire-e Zomorrodnegar (Schwert)

: Shamshire-e Zomorrodnegar (Schwert) 5 Rätselhafte Scherben ablegen: Milads Montur

Falls ihr weitere Guides zu Ubisofts Assassinen-Abenteuer benötigt, schaut gerne in unsere Komplettlösung zu Assassin’s Creed Mirage hinein, in der wir euch zahlreiche Lösungen für den Titel bereitstellen. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß im Bagdad des 9. Jahrhunderts.