ApoRed ist pleite: Die Wahrheit über Abermillionen Euro Steuerschulden

Es ist soweit: ApoRed hat eines seiner mittlerweile rar gestreuten Videos hochgeladen und es ist das, worauf die Netzgemeinde gewartet hat. „Die ganze Wahrheit“.

Über das letzte Jahr hat sich ApoRed rund um seine Insolvenz ein Lügengebilde aufgebaut, das er nun selbst einstürzen lässt. Er steht wohl vor einem riesigen Haufen Schulden.

Im Jahr 2022 hat YouTuber MiiMii aufgedeckt, dass ApoRed Privatinsolvenz angemeldet hat.

Auf diese Nachricht hin kamen mehrere von MiiMiis Entschuldigungsvideos. Der aller Echte hat sich zum Thema mit Videos geäußert, die sich teilweise stark widersprochen haben.

Nachdem MiiMii private Kontoauszüge, Jobcentereinträge und Ausweispapiere Ahadis veröffentlicht hatte, wurde es auf beiden Kanälen ruhig. Zurück blieben die Aussage von ApoRed, dass er weiterhin Millionen Euro auf der hohen Kante hätte und kritische Zuschauer*innen, die auf MiiMiis zehntes Video zu dem Thema warteten.

Letzteres blieb bis heute aus, ApoRed hingegen zeigte sich im glänzenden Lifestyle von Dubai und machte mit einem Video zu einer WhatsApp-Trading-Gruppe, die zu schön war, um wahr zu sein, auf sich aufmerksam.

In seinem neusten Video bricht er nun mit dieser Fassade und gibt zu, dass er pleite ist.

„Ich hab gar nix mehr am Start. Also weder Klamotten, Autos, alles weg Digga.“

ApoRed hat mit seinem YouTube-Kanal und seiner Musik zeitweise eine Menge Geld verdient. Um dieses Geld richtig zu händeln, habe er sich professionelle Unterstützung gesucht.

Dieser Finanzberater soll ihm geraten haben, viele teure Anschaffungen zu tätigen, um diese dann als notwendige Arbeitsmittel von der Steuer abzusetzen. Darunter seien Autos, Immobilien, Schmuck und Markenkleidung gewesen.

„Das wurde am Ende alles nicht anerkannt […] und dann war ich in so einem Hamsterrad, in so einem Sumpfloch. […] Da wurde ich so richtig hochgenommen.“