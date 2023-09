Dodger die Wahrheit sagen in Warten auf Dodger? – Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es mehrere Aufträge, die wir für Mr. Hands erledigen können. Darunter ist ein recht unscheinbarer Auftrag, der uns vor eine wichtige Wahl stellt. Sollen wir lügen oder die Wahrheit sagen?

In der Mission: Warten auf Dodger müssen wir mal wieder aushelfen. Aber wie konfrontieren wir Dodger? Wie kommen wir am besten aus der brenzligen Situation mit den Cops heraus? Hier gibt es einiges zu beachten.

Warten auf Dodger: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Zunächst einmal müsst ihr den Auftrag starten. Reist zum nachfolgenden Punkt auf der Karte und trefft euch mit Stella. Der Auftrag ist eigentlich vor Dogtown, zählt aber noch zu den Missionen von Mr. Hands.

Hier startet der Auftrag: Warten auf Dodger. © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Sie erzählt euch von den beiden Vollidioten Charles und Bill, zwei waschechte Cops, die sich jeder in seiner Nachbarschaft wünscht. Nur dieses Mal ist die Scheiße noch zehnmal größer als sonst, in die sie sich hier geritten haben. Na, das kann ja was werden!

Polizeigebäude infiltrieren

Nun gilt es, das Polizeigebäude unbemerkt zu infiltrieren. Stella rät uns, keinen Aufsehen zu erregen, also machen wir das auch nicht.

Ihr könnt von vorne in das Gebäude laufen oder ihr lauft durch eine Hintertür, die ihr auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes findet.

Die Backdoor! © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Das Problem ist nur, dass wir dann viel weiter zum Ziel laufen müssen. Ich empfehle deshalb, unbedingt die Vordertür zu verwenden. Geht leise und behutsam vor und lauft sofort nach links zur Rezeption. Am besten geduckt im Ninja-Modus!

Wichtige Info: Schaltet alle Feinde während dieser Mission leise aus (nicht tödlich von hinten), um die beste Lösung in dieser Mission zu erhalten.

Kisten zum Passieren. © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr ein Stück weiter lauft, seht ihr an einer Stelle auf eurer linken Seite mehrere Kisten. Hinter diesen Kisten (siehe Bild) liegt ein Fahrstuhl. Springt in einem günstigen Moment über dieses Hindernis drüber (ja, das geht) und lauft schnell zum Fahrstuhl.

So umgeht ihr die Suche im gesamten Polizeigebäude, denn ihr müsst so oder so mit dem Fahrstuhl in das untere Geschoss fahren.

Ein Stück weiter ruft dann auch schon Charles hinter einer Tür. Schaltet noch schnell den letzten Feind aus und helft ihm, die Tür zu öffnen. Hört euch nun die Story von den beiden schlauen Cops an und folgt ihnen.

Ein ganz normaler Tag im NCPD. © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Im Endeffekt müsst ihr sie jetzt lediglich eskortieren. Schaltet im ersten Raum die Kameras aus. An der großen und verschlossenen Tür müsst ihr einmal zurück und dann nach links in den Serverraum. Hier seht ihr frontal ein Schaltmodul, das ihr manuell hacken müsst.

Die Tür springt auf und es warten weitere Feinde, die ihr nicht tödlich ausschalten müsst!

Einmal hacken, bitte! © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Lauft dann einmal durch das untere Geschoss und achtet auf die Gegner. Wenn ihr euch nun am Ausgang zur Garage befindet, beginnt der Tanz mit dem Teufel.

Dodger freut sich über die Begrüßungsparty im Keller und Obacht, er hat einige verärgerte Kameraden dabei. Wenn ihr diese Situation nicht meistert, könnte es übel für euch enden.

Option A: Dodger anlügen

Bill und Charles erzählen ihre Story. Und nun stellt sich die Frage, sollten wir Dodger anlügen oder ihm lieber die Wahrheit sagen?

Es gibt in dieser Mission zwei Faktoren, die zu einem schlechten Ende führen. Zum einen sind das die getöteten Kameraden von Dodger: Wenn wir auch nur einen von ihnen getötet haben, erhaltet ihr das schlechte Ende.

Und die zweite Variable ist die Lüge. Dodger ist ein Mann, der es zu schätzen weiß, wenn Menschen die Wahrheit sagen. Von daher erhaltet ihr ein schlechtes Ende, wenn ihr ihn anlügt.

Falls ihr das trotzdem tut, beginnt ein Kampf gegen Dodger und seine Crew. Schaltet ihn aus und sammelt die Belohnung auf, die in diesem Fall die Waffe von Dodger darstellt. Es ist ein Power-Revolver namens Rosco. Schaut euch hier die Werte an.

© CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Bedenkt, dass ihr den Auftrag für Mr. Hands auch auf diesem Wege vollständig abschließen könnt!

Option B: Dodger die Wahrheit sagen

Wenn euch die Waffe nicht zusagt und ihr das gute Ende möchtet, solltet ihr Dodger unbedingt die Wahrheit sagen. Außerdem dürft ihr bis hier hin keinen Feind tödlich ausgeschaltet haben.

Die Story von Bill und Charles ist so verrückt, dass es Dodger kaum glauben kann. Er hat zwar sein Geld verloren, aber dafür eine Polizeistory erhalten, die man so in der Form nirgendwo kaufen kann. Er wird sie bis an sein Lebensende erzählen. Von daher genügt es ihm, wenn ihr ihm die Wahrheit sagt.

Gebt als V zu, dass ihr selber auch keine Ahnung habt, was ihr hier eigentlich macht – bleibt also bei der Wahrheit.

Seid am besten ehrlich. © CD Projekt/PlayCentral-Bildmontage

Schließlich lässt er euch und die beiden Cops ziehen. Ruft Bill und Charles hinter dem Polizeiwagen hervor, die sich dann aufmachen können zu verschwinden. Tut dem gleich. Verlasst die Garage und ihr erhaltet die Kohle von Mr. Hands.