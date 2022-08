ApoRed lebt nach Insolvenzantrag in einer Sozialwohnung? YouTuber MiiMii mit neuen Hinweisen

Der YouTuber ApoRed mit dem bürgerlichen Namen Ahmad Nadim Ahadi ist in den vergangenen Jahren wiederholt negativ in die Schlagzeilen gerät. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und haben dem 28-Jährigen unter anderem bereits eine Geld- und Bewährungsstrafe in Höhe von sieben Monaten eingebracht.

Ist ApoReds Luxus-Lifestyle nur Fake?

Anfang Mai 2022 wurde durch ein YouTube-Video von MiiMii bekannt, dass gegenüber Ahadi ein Insolvenzverfahren angemeldet wurde. Eine entsprechende Insolvenzbekanntmachung kann unter Angabe des entsprechenden Datums und Namens online eingesehen werde. Demnach wäre ApoRed verschuldet und zudem zahlungsunfähig.

Wir berichteten am 12. Mai 2022 über den Fall. ApoRed widersprach in einer Videoantwort den Insolvenzvorwürfen. In einem späteren Video hieß es schließlich, dass er aus bestimmten Gründen den Insi-Modus aktiviert habe.

Offenbar hat ApoRed in diesem Video öffentlich gleich mehrere Insolvenzstraftaten sowie Steuerverschleppung zugegeben. Auf dieses Thema reagierte kurze Zeit später auch der bekannte Rechtsanwalt Christian Solmecke innerhalb eines eigenen YouTube-Videos. Darin erklärt Solmecke, was im Fall eines Steuerbetrugs auf den YouTuber zukommen würde.

Das entsprechende Video von ApoRed über den sogenannten Insi-Modus ist mittlerweile nicht mehr auf YouTube verfügbar.

Etwas später veröffentlichte ApoRed ein neues Video, in dem er genauer darauf eingeht, weshalb ein Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet wurde. Der Grund dafür war angeblich ein Aufenthalt in der Türkei, weshalb er den Aufforderungen seiner Krankenversicherung in Bezug auf versäumte Zählungen nicht nachkommen konnte.

Insolvent oder zahlungsunfähig sei der YouTuber aber nicht, wie er selbst mehrfach betont. Das Video ist mittlerweile ebenfalls nicht mehr auf dem Kanal von ApoRed verfügbar.

Schließlich veröffentlichte MiiMii in einem Video vom 10. August 2022 Kontoauszüge und weitere sensible Daten von ApoRed aus denen hervorgeht, dass dieser sehr wohl insolvent zu sein scheint.

Betrug durch Gewinnspiele?

In dem mittlerweile achten „Entschuldigungsvideo“ von YouTuber MiiMii bezüglich ApoRed und seiner zahlreichen vermeintlichen Lügengeschichten, geht der YouTuber weiter ins Detail und deckt dabei vor allem unzählige weitere Ungereimtheiten bei den dubiosen Gewinnspielen des YouTubers auf.

Auch nach vielen Monaten sollen längst noch nicht alle Gewinner ihre Preise erhalten haben. Außerdem scheinen einige von ApoReds Freunden und Kollegen und sogar er selbst hinter einigen der Firmen zu sitzen, die bei besagten Gewinnspielen Sachpreise hinzusteuerten.

Insgesamt scheint die Struktur hinter diesen Verlosungen recht komplex auszufallen. Angaben in verschiedenen Impressen der einzelnen Unternehmen führen letztendlich aber immer wieder zurück auf ApoRed und hinterlassen zumindest einen faden Beigeschmack.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Lebt ApoRed jetzt in einer Sozialwohnung?

Noch interessante sind aber die Informationen, die MiiMii über ApoReds derzeitige Wohnsituation herausgefunden haben will. Die Wohnung, in der der YouTuber aktuell wohnt, scheint nicht gekauft (wie von ApoRed behauptet), sondern lediglich gemietet zu sein.

Zum anderen soll es sich dabei um eine Sozialwohnung handeln, die ApoRed über den sogenannten 1. Förderweg zugewiesen wurde. Solche Wohnungen sind für Menschen mit einem niedrigen Einkommen sowie einem Wohnberechtigungsschein vorgesehen.

Laut ApoRed besitzt die besagte Wohnung rund 100 Quadratmeter Wohnfläche. Da bei einer Sozialwohnung in Hamburg die Netto-Kaltmiete monatlich nicht über 6,90 Euro pro Quadratmeter liegen darf, würde die Kaltmiete entsprechend bei unter 700 Euro liegen. Allerdings würde ihm, wenn er alleine lebt, lediglich eine Wohnung mit bis zu 50 Quadratmeter zustehen.

Damit ApoRed eine Sozialwohnung in dieser Größenordnung also überhaupt zusteht, müsste er sich diese mit mindestens drei weiteren Personen teilen. Sollten diese Hinweise von MiiMii also stimmen, würde der YouTuber in seiner Wohnung, anders als angegeben, nicht allein wohnen.

Im direkten Gegensatz zu den von MiiMii veröffentlichten Informationen versucht ApoRed seine Zuschauer weiterhin davon zu überzeugen, dass er ein luxuriöses Leben mit einem entsprechenden Livestyle führt.

Stimmen diese Informationen? Wir können die Informationen, die MiiMii in seinem Video mit der Öffentlichkeit teilt, derzeit selbst nicht überprüfen. Genau wie dem Gericht sowie der Krankenkasse liegt uns aktuell keine genaue Adresse von ApoRed vor. Aufgrund der vielen Beweise sowie Hinweise, die MiiMii in seinem Video liefert, halten wir diese Thesen aber für durchaus nachvollziehbar. Sollten wir weitere Informationen zu diesem Thema erhalten, werden wir euch darüber natürlich in Kenntnis setzen.