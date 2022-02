Anime-Nachschub auf Netflix: Die neue Serie Ghost in the Shell: SAC_2045 nach dem Kult-Manga wird auf dem Streamingdienst fortgesetzt. Zwei Jahre nach der ersten Staffel kündigt ein erster Trailer die anstehende 2. Staffel mit Major Motoko Kusanagi der Sektion 9 an. Ein Releasetermin ist für Mai 2022 angekündigt, ein konkretes Datum wird noch bekannt gegeben.

Erster Trailer kündigt Staffel 2 an

Die neue Anime-Serie nach dem Kult-Manga „Ghost in the Shell“ von Masamune Shirow stellt eine direkte Fortsetzung der beliebten Anime-Serie „Stand Alone Complex“ dar. Die Handlung setzt im Jahr 2045 ein und spielt nach dem weltweiten Zusammenbruch des Kapitalismus, als eine japanische Eliteeinheit damit beginnt, geheime Cyber-Missionen durchzuführen.

Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die vier größten Nationen der Welt nach einer als „Simultaneous Global Default“ bezeichneten wirtschaftlichen Katastrophe, die sämtliche Währungen der Weltbevölkerung entwerteten und zerstörten.

Motoko, Batou und andere Mitglieder der Abteilung 9 für öffentliche Sicherheit haben sich als Söldner unter der Gruppe GHOST engagiert, um mit ihren kybernetischen Verbesserungen und ihrer Kampferfahrung ihren Lebensunterhalt zu verdienen und gleichzeitig Hotspots auf der ganzen Welt zu entschärfen.

Die Entstehung von „Post Humans“ und eine Verschwörung, die vom ehemaligen Chief Aramaki aufgedeckt wurde, zwingen Sektion 9 jedoch zur Wiedervereinigung. Major Motoko Kusanagi führt das Team der Public Security Section 9 in den Kampf, um sich erneut dem Cyberverbrechen zu stellen.

Anime von den Machern der Kult-Serie

Die neue Anime-Serie wird von den beiden Regisseure Kenji Kamiyama („Stand Alone Complex“) und Shinji Aramaki („Appleseed“) für das japanische Studio Production I.G entwickelt, die bereits in den 1990er-Jahren den Kult-Anime von Mamoru Oshii sowie deren zahlreichen Nachfolgern als Serie oder Film produzierten.

„Ghost in the Shell: SAC_2045“ geht erstmals neue Wege und kommt vom Design her in einem modernen Stil daher, während die Serie ausschließlich im 3D CG gedreht wurde. Dabei handelt es sich um eine neuartige und recht aufwendige Technik, die vereinzelt schon in diversen Manga-Verfilmungen und Videospielen Anwendung fand.

