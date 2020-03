Am morgigen Tag wechseln wir endgültig in den Monat April und damit endet in Animal Crossing: New Horizons die Möglichkeit bestimmte Tiere weiterhin zu fangen. Wir haben für euch eine Auflistung aller Fische und Käfer, die ihr nur noch an dem heutigen letzten Märztag erhaschen könnt, bevor euch erst in einigen Monaten erneut die Gelegenheit dazu geboten wird.

Animal Crossing: New Horizons im März

In einem anderen Beitrag haben wir euch bereits erklärt, worin sich die beiden Hemisphären unterscheiden und warum dies für eure tierischen Inselbewohner von Bedeutung ist:

Animal Crossing New Horizons: Das sind die Unterschiede auf der Nord- und Südhalbkugel

Außerdem steht bereits ein Fisch-Guide und ein Insekten-Guide für euch bereit, der euch alles über eure Fangmöglichkeiten verrät. Welche Tierchen ihr nur noch bis zum heutigen Tag fangen könnt, lest ihr hier:

Nordhalbkugel

Fische

Bitterling

Flussbarsch

Huchen

Stör

See-Engel

Anglerfisch

Insekten

Himmelsfalter

Südhalbkugel

Fische

Lachs

Königslachs

Piranha

Arowana

Lachssalmler

Knochenhecht

Arapaima

Flösselhecht

Anemonenfisch

Paletten-Doktorfisch

Falterfisch

Igelfisch

Marlin

Mondfisch

Sägehai

Hammerhai

Hai

Walhai

Schiffshalter

Kugelfisch

Insekten

Agrias-Falter

Alpenbock

Atlasspinner

Bergzikade

Blattschrecke

Gold-Mistkäfer

Grashüpfer

Himmelsfalter

Mücke

Pracht-Hirschkäfer

Riesenwanze

Schwalbenschwanz

Schwimmkäfer

Troides brookiana

Vogelfalter

Wasserläufer

Solltet ihr einige der Fische oder Insekten heute nicht fangen: Keine Sorge! Viele dieser Tierchen tauchen in den folgenden Monaten noch einmal auf und ihr müsst nicht zwingend ein ganzes Jahr auf den nächsten März warten. Freut euch lieber auf das Oster Event in „Animal Crossing: New Horizons“, das ab dem morgigen 1. April startet: