Ein wenig Resident Evil-Stimmung in Animal Crossing: New Horizons gefällig? Was erst einmal recht absurd klingt, ist am Ende doch recht schnuckelig, wie sich zeigt. Ein Redditor hat nun das Outfit von Jill Valentine aus Resident Evil 3 in New Horizons nachgestellt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Jeder kann zu Jill Valentine in Animal Crossing: New Horizons werden!

Die RE-Fans sind überaus angetan von der Idee, was fast 3000 Upvotes und 50 Kommentare auf Reddit zur Folge hat.

Das Schöne ist, dass jeder diesen Valentine-Zauber aus Resident Evil zu sich nach Hause bringen kann. Alles, was ihr dafür benötigt, ist die entsprechenden ID.

Und die haben wir hier für euch: Diese Design-ID müsst ihr eingeben, um an dieses Jill-Outfit zu gelangen: MO-FXMK-NS0H-LX1T

Shifty_badger hat bereits bestätigt, dass in naher Zukunft vielleicht noch ein Design von Claire Redfield aus Resident Evil 2 folgen könnte. Ihr solltet also die Augen offen halten und regelmäßig die Updates auf PlayCentral.de prüfen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Und dass es in New Horizons durchaus gruselig wie in Resident Evil werden könnte, seht ihr hier: