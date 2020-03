„ Angry Birds: Summer Madness “ lautet der Titel der neuen Animationsserie und soll nächstes Jahr 2021 auf Netflix an den Start gehen. Geplant sind 40 Episoden von je nur 11 Minuten Laufzeit. Die einzelnen Folgen werden bei der Größenordnung sicherlich in mehr als eine Staffel aufgeteilt.

