Alte Gefängnisruine durchqueren und den Tjitma’u-Schrein erreichen: Zelda Tears of the Kingdom

Nicht immer könnt ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen Schrein einfach so erreichen, manchmal müsst ihr einiges an Vorarbeit leisten. So wie bei dem Tjitma’u-Schrein, der unter dem heißen Sand der Gerudo-Wüste in dem Ort Alte Gefängnisruine verborgen liegt. Wie ihr den Ort erreicht und dort schließlich den Schrein entdecken könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So erreicht ihr den Ort Alte Gefängnisruine

Manchmal ist eben doch der Weg das Ziel, vor allen dingen dann, wenn man in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen Schrein und damit ein weiteres Segenslicht erreichen will. Doch nicht jeder Schrein macht es euch allzu einfach, ihn zu entdecken. Wie beispielsweise der Tjitma’u-Schrein, der unter dem Sand der Gerudo-Wüste verborgen liegt.

Um seinen Standpunkt enthüllen zu können, müsst ihr euch weit in die Wüste begeben, zu einem Ort, der auf eurer Karte als Perlen-Einöde beschrieben wird. Ihr erreicht die Einöde am schnellsten, indem ihr euch zum Maya-tata-Schrein beim Wüstenbasar teleportiert und von dort aus nach Süden lauft, direkt auf den von uns markierten Punkt zu.

Da das Laufen über den Sand sehr langsam sein kann, sofern man nicht die richtigen Stiefel besitzt, empfehlen wir euch, eine Sandrobbe zu benutzen oder ein Landboot zu benutzen. Ein Landboot lässt sich leicht selber herstellen, der entsprechende Bauplan kann während der Quest Kogas finstere Pläne aber auch als Belohnung erhalten werden.

Vom Wüstenbasar aus geht es nach Süd/Südost. © Nintendo Sucht die Perlen-Einöde auf und springt dort in den Sandstrudel. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Alte Gefängnisruine durchqueren und Tjitma’u-Schrein erreichen

Habt ihr die Perlen-Einöde erreicht, seht ihr neben dem Felsen einen Sandstrudel, in welchen es zu springen gilt. So gelangt Link in die Gefängnisruine unter der Gerudo-Wüste, wo es in erster Linie zwei Dinge gibt: Viele Erzvorkommen, die ihr mit der richtigen Waffe zerbrechen könnt, um euren Vorrat aufzustocken, und die zombieähnlichen Gibdos.

Wie ihr vielleicht wisst, lassen sich Gibdos nicht auf normalen Weg verletzen, doch wer auf Elementangriffe mit Feuer oder Eis setzt, kann sie schwächen. Werden die untoten Dinger weiß, könnt ihr sie ganz normal mit jeder Art von Waffe verletzen. Bevor ihr diesen Ort aufsucht, solltet ihr also zumindest irgendeine Form von Elementarwaffe dabei haben.

Springt in diesen Strudel rein …© Nintendo … und ihr landet im Ort Alte Gefängnisruine. © Nintendo

Im Untergrund angekommen habt ihr erst einmal nicht viel mehr zu tun, als dem Weg zu folgen. Bedient den Hebel am Ende des Gangs mit der Ultra-Hand, um das Gitter zu öffnen. Folgt dahinter dem einzig möglichen Weg, an den Gefängniszellen und den Gibdos vorbei, bis ihr eine auffällige Statue einer Gerudo-Kriegerin seht. Diese Statue weist euch den Weg.

Folgt dem von der Statue angedeuteten Weg nach Norden und legt auch dort einen Hebel mit der Fähigkeit Ultra-Hand um, wodurch sich links und rechts jeweils ein Gitter öffnet. Links erscheint ein weiterer Gibdo, rechts geht es in Richtung Schrein. Lasst euch also rechts nach unten fallen und duckt euch, um unter der tiefen Decke durchzukriechen.

Legt den großen Hebel mit der Ultra-Hand um. © Nintendo Die Statue zeigt den Fundort des Schreins an. © Nintendo

Folgt auch hier dem einzig möglichen Weg und ihr müsst einen Elektroschleim und einen weiteren Gibdo ausschalten. Danach stehen Link zwei Wege zur Verfügung. Springt dort, wo ein Loch in der Decke ist, via Deckensprung nach oben und ihr findet einen Violetten Rubin in einer Truhe. Der offizielle Weg führt jedoch die schräg stehenden Steinquader nach oben, wo es ebenfalls zwei Routen gibt.

Oben angekommen bricht der Boden unter euch nämlich ein, wodurch ihr in einen Raum kommt, wo sich der Mayoi in Alte Gefängnisruine erledigen lässt, um eines der begehrten Mayoi-Signum zu erhalten. Und genau dort seid ihr richtig, denn der obere Weg, führt euch immer nur im Kreis. Hier unten steht jedoch eine weitere Gerduo-Statue und die zeigt in die Richtung, wo sich der Tjitma’u-Schrein befindet.

Springt hier nach oben und ihr erreicht eine optionale Truhe. © Nintendo Hinter dem Mayoi geht es weiter. © Nintendo

Folgt dem Wegweiser den langen Gang entlang und ihr könnt den Schrein bereits sehen, nur leider nicht erreichen, da ihr durch ein weiteres Gitter von dem heiligen Ort getrennt werdet. Aber auch das ist kein Problem, denn ihr habt ja noch immer euren Deckensprung. Nutzt ihn und plündert oben angekommen die Truhe, um ein Gerudo-Messer zu erhalten.

Direkt hinter dieser Truhe könnt ihr zwei Bodenplatten mit der Ultra-Hand entfernen, um einen Hebel freizulegen. Bedient ihr eben diesen Hebel, wird ein geheimer Weg frei, der euch direkt zum Tjitma’u-Schrein führt. Da es sich bei dem Schrein um einen von Raurus‘ Segen handelt, braucht ihr zum Glück auch kein weiteres Rätsel lösen.

Hebt die Bodenplatten mit der Ultra-Hand an. © Nintendo Der Hebel legt den Gang zum Tjitma’u-Schrein frei. © Nintendo

Stattdessen schnappt ihr euch im Inneren die Waffe Mächtige Sonanium-Lanze, die in der optionalen Truhe verborgen liegt. Im Anschluss müsst ihr nur noch gemütlich zum Ende des Schreins laufen, um das obligatorische Segenslicht zu erhalten und diesen Schrein endlich abhaken zu können. Damit ist euer Abenteuer in Alte Gefängnisruine auch schon wieder an ihrem Ende.