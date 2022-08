7 vs. Wild Staffel 2 – Fritz Meinecke im Gespräch mit Knossi: „Ich habe schon Alpträume“

In Kürze dürfte die Produktion der zweiten Staffel von 7 vs. Wild starten. Mittlerweile sind alle Teilnehmer bekannt, die auf einer tropische Insel sieben Tage überleben müssen. Um welche Location es sich dabei handeln wird, haben die Verantwortlichen des erfolgreichen YouTube-Formats bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben. Wir haben in einem separaten Beitrag spekuliert, welche Insel es sein könnte. Aber wie steht es eigentlich um die Vorbereitung der Teilnehmer?

Knossi hat aus diesen Gründen Angst

In einem aktuellen Livestream auf YouTube hat Fritz Meinecke den Streamer Jens „Knossi“ Knossalla angerufen, um diesen zu fragen, wie seine Vorbereitungen aussehen. Knossi gilt als der unerfahrenste Teilnehmer in der Runde, weshalb er nach den neuen Regeln als einziger insgesamt sieben Gegenstände mitnehmen darf, während Fritz und Otto nur einen Gegenstand auswählen dürfen.

Einfach wird es für den 36-Jährigen dadurch aber natürlich noch lange nicht. Auf Nachfrage erklärt er, dass er bereits regelmäßig von Fritz, dem Format sowie speziell der Flora und Fauna auf der tropischen Insel träumt. Dabei äußert er ganz verschiedene Bedenken und Sorgen. Beispielsweise hat er vor möglichen Verletzungen Angst und wie er diese am besten zu versorgen hat. Außerdem stellt er sich die Frage, ab welchem Punkt er sich retten lassen sollte.

Fritz kann Knossi aber zumindest ein wenig beruhigen, da es natürlich auch in Staffel 2 wieder ein Erste-Hilfe-Set geben wird. Wahrscheinlich wird es erneut so sein, dass die Nutzung Punkte kostet, damit dieses wirklich nur in entsprechenden Situation ausgepackt wird.

Weitere Sorgen von Knossi sind Kopfschmerzen, da diese den Überlebensalltag stark beeinträchtigen könnten. Einfache Kopfschmerztabletten wird man natürlich nicht mal eben einwerfen können. Doch auch Magenproblem könnten ein großes Problem darstellen. Schließlich ist der Körper der Teilnehmer weder die tropischen Bedingungen noch das dortige „Essen“ gewohnt. Auch Regenwasser dürfte für den einen oder anderen zunächst eine Herausforderung darstellen, da der Körper auf die darin befindlichen Partikel eventuell mit Magenschmerzen, Durchfall oder allgemeinem Unwohlsein reagieren könnte.

Aus diesem Grund trainieren zum Beispiel Fritz und Knossi bereits, um Regenwasser trinken und vertragen zu können, indem sie davon immer wieder größere Mengen konsumieren.

Knossi geht bei SurvialMattin in die Lehre

Wie gut, dass sich Knossi im Vorfeld der zweiten Staffel mit den beiden Experten Otto sowie SurvialMattin auf das Format vorbereiten wird. Martin nahm bereits an der ersten Staffel teil und hielt dort bis zum Ende durch, während Otto Dschungel-Erfahrung mitbringt. Welche Geräte Knossi laut Martin mit auf die Insel nehmen soll, haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Was wäre eure größte Sorge, wenn ihr eine Woche lang auf einer tropischen Insel überleben müsstet?