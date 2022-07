7 vs. Wild Staffel 2: Ist das die beste Wildcard-Bewerbung?

Es ist bereits bekannt, dass für die zweite Staffel von 7 vs. Wild eine Wildcard verlost wird. Eine Person aus der Community darf bei dem Projekt mitmachen. Dafür wurden in den letzten Tagen viele Bewerbungen eingereicht. Fritz Meinecke reagiert in seinen Streams auf die Videos und hat mit einem der Letzten die vermeintlich beste Bewerbung für die Wildcard gefunden.

Wir zeigen euch welche Bewerbung das ist und was sie so gut macht.

Überblick zu 7 vs. Wild Staffel 2

Location : Tropische Insel, weitere Infos folgen

: Tropische Insel, weitere Infos folgen Produktion : August/September 2022

: August/September 2022 Ausstrahlung : November/Dezember 2022

: November/Dezember 2022 Preisgeld: 10.000 Euro für einen guten Zweck

„Die beste Wildcard Bewerbung für 7 vs. Wild“

Unter den Bewerbungen sind schon einige sehr spannende Videos und vor allem interessante Personen aufgetaucht. Doch die Bewerbung von Willi vom Kanal UrlagEntertainments hat es Fritz Meinecke besonders angetan. Aber was macht die Bewerbung so besonders?

Während andere sich dabei filmen, wie sie allein in der Wildnis zurechtkommen, welches Wissen sie bereits haben und wie sie mit moderner Ausrüstung arbeiten, hat sich Willi mal eben in das Jahr 1922 zurückversetzt und mit allerhand Requisiten von vor 100 Jahren eine Expedition gestartet.

In der altertümlich eingerichteten Wohnung liest er von dem Projekt natürlich in der Zeitung. Dort heißt es:

„Sieben gegen die Wildnis. Dein Röhrenkanalbetreiber sucht Freiwillige. Fritz Meinecke bereitet Südseeexpedition vor.“

Mit Humor und viel Nostalgie geht es für Willi dann im Stil der 1920er Jahre auf den Weg eine Burg zu erobern. Und nicht nur seine Ausrüstung wie Rucksack, Hängematte und Zeltplane sind authentisch für Anfang der 20er. Seine Videoausrüstung scheint ebenfalls für heutige Verhältnisse etwas aus der Zeit gefallen.

Wer ist Willi von UrlagEntertainments?

Im Rahmen seines Videos stellt sich der junge Bewerber kurz vor. Willi macht seit einigen Jahren hobbymäßig Amateurfilme und hilft bei externen Produktionen. Dort kümmert er sich meist um Requisiten und Kostüme. Dabei liegt sein Fokus auf historischen Filmen und anderen Amateurprojekten.

Nicht nur Fritz Meinecke war von der Bewerbung begeistert. Auch dessen Community hat Willi mit seinem Video in den Bann gezogen: 87 Prozent derjenigen, die im Stream zugeschaut haben, würden Willi gerne als Wildcard dabeihaben.