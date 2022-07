7 vs. Wild Staffel 2: Bitterer Beigeschmack bei Wildcard-Bewerbung, Nazi-Symbolik & Wehrmachtsuniform

Ende dieses Jahr wird voraussichtlich die zweite Staffel des von Fritz Meinecke erdachten YouTube-Formats 7 vs. Wild starten. In den vergangenen Wochen sind bereits zahlreiche Infos zu den Teilnehmern, den Regeln sowie der Location bekannt geworden. Interessant: In diesem Jahr wird der siebte Platz im Teilnehmerfeld im Rahmen einer Wildcard verlost. Wer also Lust hat, sieben Tage und sieben Nächte auf einer tropischen Insel zu überleben, der kann sich mit einem achtminütigen Video unter dem Hashtag #7vsWildcard dafür bewerben.

Überblick zu 7 vs. Wild Staffel 2

Location : Tropische Insel, weitere Infos folgen

: Tropische Insel, weitere Infos folgen Produktion : August/September 2022

: August/September 2022 Ausstrahlung : November/Dezember 2022

: November/Dezember 2022 Preisgeld: 10.000 Euro für einen guten Zweck

Dass dem Ruf von Meinecke zahlreiche Menschen gefolgt sind und das geforderte Bewerbungsvideo produziert haben, ist keine große Überraschung. Selbst Phil Laude (damals Y-Titty), der mit seinem YouTube-Kanal deutlich über dem Höchstwert an Followern (10.000 sind die Grenze) liegt, hat ein nicht ganz ernst gemeintes Video veröffentlicht.

Außerdem berichteten wir am heutigen Montag, den 4. Juli 2022 über die bis jetzt „wohl beste Bewerbung“ für die zweite Staffel von 7 vs. Wild. Dieses Mal aber von keinem Influencer.

Von dieser Bewerbung sollte sich Fritz Meinecke besser distanzieren

Diese stammt von Willi H., der auf seinem Kanal UrlagEntertainments ein knapp achtminütiges Video hochgeladen hat, in dem er mit Ausrüstung, wie sie 1922 benutzt wurde, eine Expedition unternimmt. Die Reaktionen der Zuschauer*innen in dem Livestream von Fritz Meinecke zu diesem Video sprach eine ziemlich deutliche Sprache. 87 Prozent würden den jungen Mann gerne als siebten Teilnehmer in der zweiten Staffel von 7 vs. Wild sehen.

Bislang ist unklar, ob sich Fritz Meinecke dem Wunsch seiner Community anschließen wird. Die Frist für die Bewerbung (30. Juni 2022) ist mittlerweile immerhin abgelaufen, weshalb eine Entscheidung nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen dürfte. Sollte sich der Outdoor-Experte aber für Willi H. als Teilnehmer entscheiden, könnte dies der ansonsten sehr positiven Außenwirkung des Formats über die Bubble hinaus schaden. Aber warum?

Volksfest mit Nazi-Symbolik

Wir haben von einem Leser den Hinweis erhalten, dass Willi H. im Jahr 2016 durch die Zuschaustellung von Nazi-Symbolik bei einem Festumzug in dem sächsischen Dorf Colmnitz erstmals in die Schlagzeilen geriet. Damals berichteten zahlreiche große Seiten wie n-tv, Zeit Online, Focus, der Tagesspiegel und weitere über das kleine Örtchen in der Sächsischen Schweiz.

Anlässlich der Feierlichkeiten zur Ersterwähnung der Gemeinde im Jahr 1346 fand am 29. Mai 2016 ein Festumzug statt. Mit dabei war auch die Wehrmacht sowie das Hakenkreuz.

Organisator des „Schul- und Heimatfest“ war der Heimatverein Colmnitz e. V.. Dabei trug ein Teilnehmer neben einer Wehrmachtsuniform einen Koffer mit einem Hakenkreuz. Andere Teilnehmer waren auch in Fahrzeugen in Tarnfarben unterwegs, an denen sich Attrappen von Maschinengewehren befanden.

Nachdem das Thema durch die Medien aufgegriffen wurde und für allerlei Entrüstung in der Bevölkerung sorgte, nahm schließlich die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Die Leipziger Internet-Zeitung weist in diesem Zusammenhang auf den Fakt hin, dass der bekannteste Einwohner von Colmnitz damals ein ranghoher SS-Führer war. Horst Böhme gilt als mitverantwortlich für das Massaker und die Zerstörung der tschechischen Stadt Lidice 1942, bei dem 184 Menschen erschossen wurden. Fast 200 Frauen wurden ins KZ und ihre Kinder in Umsiedlungslager verschleppt.

Zwar endete der Fall damit, dass der Mann mit dem Koffer durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft entlastet wurde, da das Hakenkreuz „im Zusammenhang mit dem historischen Festumzug nicht strafbar“ gewesen sei. Einen faden Beigeschmack hinterließ das ganz Thema aber dennoch. Seitens der Staatsanwaltschaft betonte ein Sprecher, dass die juristische Bewertung des Festumzugs „keinen Freibrief“ für Auftritte von Militärtechnikfreunden darstelle. „Wir werden jeden Einzelfall prüfen.“

Bereits beim Tag der Sachsen 2012 in Freiberg gab es wegen der „Militärtechnikfreunde Sachsen“ in Wehrmachtsuniformen Ärger. Seitdem ist zumindest in Freiberg „alles Militärische aus der Zeit zwischen 1933 und 1990 verboten – egal ob Wehrmacht, Russen oder NVA.“

Willi H., der auf einem der Bilder klar zu erkennen ist, gehört laut Informationen der SZ einer Gruppe von „lose organisierten Militärtechnikfreunden“ an. Diese wollten mit Fahrzeugen und in Uniformen den Zweiten Weltkrieg darstellen.

Der Heimatverein in Colmnitz distanzierte sich „klar von dem Verhalten der Darsteller des historischen Bildes“. Diese haben durch die Verwendung der Symbolik „den gesamten Festumzug öffentlich in Misskredit gebracht“, wie es einige Tage später in einer Erklärung hieß.

Damit war das Thema nach außen hin erst einmal beendet, immerhin dürfte dieser Fall gezeigt haben, dass mit solch sensiblen Themen möglichst verantwortungsvoll umgegangen werden sollte. Vor allem, weil fremdenfeindliche Vorfälle in Sachsen in den vergangenen Jahren für Erschrecken und Entrüstung sorgten. Eine rechte Terror-Gruppe verübte beispielsweise 2015 in Freital Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Vor diesem Hintergrund sollten Festumzüge, bei denen Uniformen der Wehrmacht getragen werden, gar nicht erst zugelassen werden.

Es bleibt also zumindest fraglich, ob Fritz Meinecke einer Person wie Willi H., der in seiner Freizeit in Wehrmachtsuniform mit Hakenkreuz-Koffer umherzieht oder Kurzfilme über den Zweiten Weltkrieg wie diesen produziert, eine so große Bühne bieten möchte, die die zweite Staffel von 7 vs. Wild unweigerlich darstellen dürfte.